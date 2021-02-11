經濟

香港地產

栢慧凶宅447萬拍出 低市價兩成

【明報專訊】二手樓市交投活躍，即使淪為銀主盤的凶宅單位亦獲承接；據悉曾發生燒炭自殺案的天水圍栢慧豪園6座高層H室，屬實用面積494方呎兩房戶，昨日開價398萬元拍賣，終以447萬元拍出，實呎9048元，雖比開價高出12%，但較同類正常單位市價低約兩成；原業主2017年4月以429萬元購入，現成交價較3年多前高18萬元或4%。

淘大本月22宗成交飈兩倍

此外，九龍灣淘大花園1月份迄今累錄約22宗成交，比上月全月約12宗多出83%，更比上月同期錄約7宗增逾兩倍。

利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中表示，淘大花園最新成交為N座高層3室，實用面積368方呎兩房間隔，成交價620萬元，實呎16,848元，屬市價；原業主2009年年底以205萬元購入，持貨逾11年帳面獲利415萬元或約2倍。鮑續指，淘大花園現時約125個放盤， 最低叫價530萬。

此外，紅磡黃埔花園新錄「零議價」成交，業主叫價企硬，新買家覓盤多時一直未遇心儀單位，最終在無樓睇情况下承接單位。

黃埔3房零議價1800萬沽出

中原分行經理袁顯岸表示，黃埔花園9期6座高層F室，實用面積891方呎、屬3房海景戶，在「冇價講」下以1800萬元沽出，實呎20,202元。成交價相對銀行估價1720萬元，高出80萬元或4.6％；原業主早於1989年1月以117萬元一手買入單位，持貨32年，帳面賺逾1683萬元或約14倍。

新界方面，天水圍嘉湖山莊受惠於屯赤隧道通車，本月迄今暫錄約37宗成交，比上月同期錄約26宗，按月上升11宗或42%。

中原高級區域營業經理文家輝指，屋苑新錄兩宗租轉買成交個案，其中麗湖居7座高層實用面積546方呎C室，以566.5萬元易手，實呎10,375元，新買家為租轉買人士；原業主2013年9月以300萬元購入，持貨7年帳面賺逾266萬元或89%。

相關字詞﹕黃埔花園 嘉湖山莊 淘大花園 凶宅成交 栢慧豪園

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