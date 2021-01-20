鄧成波3000萬沽深水埗舖料蝕8%

去年底起頻賣產 料套16億

翻查資料，鄧成波家族自去年第四季起，先後沽出多個物業，如西貢花園逾2.8萬方呎巨舖、筲箕灣中心一籃子商舖等，估計最少套現近16億元。

另一方面，有投資者趁低吸納，有「神奇小子」之稱的資深投資者黃海明，新近以1860萬元購入民生商舖；有關商舖位於上海街194號地舖，毗鄰知名小食店「方太糕品店」，原業主原本將商舖及1樓單位以2600萬元一併放售，但新近只售出舖位部分（約600方呎），成交價1860萬元，呎價約3.1萬元，成交價低市價約10%。

「神奇小子」低市價一成購上海街地舖

據悉，商舖連租約出售，由東坡豬骨粥店租用，月租約2.8萬元，租期至2023年7月，即黃氏可享租金回報約1.8厘。翻查資料，黃海明對上一次入市已是2017年中，當時他以逾1.3億元，購入荃灣青山公路華力工業中心地廠，意味是逾3年來再度入市。據悉，黃看好零售市道後市，並積極物色商舖作投資。至於原業主，於2010年11月以1480萬元購入，是次易手帳面僅獲利380萬元或26%。

蘇豪區舖3110萬易手 低市價兩成

另中環蘇豪區有商舖劈價近2700萬元後易手，市場消息指，中環士丹頓街25號地舖，面積約800方呎，原業主去年起以5800萬元放售，惟一直未獲準買家洽詢，至本月初主動減價40%至3480萬元，隨即獲準買家還價，買賣雙方終以3110萬元交易，即舖位累積減價2690萬元或46%，呎價38,875元，成交價較市價平20%。

上述原業主早於2006年4月以1280萬元購入，雖然轉手時大幅劈價，但帳面仍獲利1830萬元，物業期內升值1.4倍。