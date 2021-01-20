經濟

香港地產

鄧成波3000萬沽深水埗舖料蝕8%

【明報專訊】商舖成交轉趨活躍之際，資深投資者、有「舖王」之稱的鄧成波近期頻頻賣產，市場消息指，由鄧成波持有的深水埗元州街4號地舖，面積1170方呎、連入則閣樓830方呎，即合共約2000方呎，早前以3800萬元放售，近日議價後以3000萬元成交，即減價800萬元或21%，呎價1.5萬元；資料顯示，鄧成波2016年8月以2950萬元買入該舖位，持貨逾4年，雖然帳面賺50萬元，惟若連同印花稅、交易雜費等開支，估計損手約250萬元或逾8%離場。

去年底起頻賣產 料套16億

翻查資料，鄧成波家族自去年第四季起，先後沽出多個物業，如西貢花園逾2.8萬方呎巨舖、筲箕灣中心一籃子商舖等，估計最少套現近16億元。

另一方面，有投資者趁低吸納，有「神奇小子」之稱的資深投資者黃海明，新近以1860萬元購入民生商舖；有關商舖位於上海街194號地舖，毗鄰知名小食店「方太糕品店」，原業主原本將商舖及1樓單位以2600萬元一併放售，但新近只售出舖位部分（約600方呎），成交價1860萬元，呎價約3.1萬元，成交價低市價約10%。

「神奇小子」低市價一成購上海街地舖

據悉，商舖連租約出售，由東坡豬骨粥店租用，月租約2.8萬元，租期至2023年7月，即黃氏可享租金回報約1.8厘。翻查資料，黃海明對上一次入市已是2017年中，當時他以逾1.3億元，購入荃灣青山公路華力工業中心地廠，意味是逾3年來再度入市。據悉，黃看好零售市道後市，並積極物色商舖作投資。至於原業主，於2010年11月以1480萬元購入，是次易手帳面僅獲利380萬元或26%。

蘇豪區舖3110萬易手 低市價兩成

另中環蘇豪區有商舖劈價近2700萬元後易手，市場消息指，中環士丹頓街25號地舖，面積約800方呎，原業主去年起以5800萬元放售，惟一直未獲準買家洽詢，至本月初主動減價40%至3480萬元，隨即獲準買家還價，買賣雙方終以3110萬元交易，即舖位累積減價2690萬元或46%，呎價38,875元，成交價較市價平20%。

上述原業主早於2006年4月以1280萬元購入，雖然轉手時大幅劈價，但帳面仍獲利1830萬元，物業期內升值1.4倍。

相關字詞﹕劈價成交 蘇豪區 舖王 神奇小子 黃海明 鄧成波

上 / 下一篇新聞

北水瘋搶 恒指ETF漲停偏離淨值 港股通淨流入260億再新高 大市成交3016億破紀錄
北水瘋搶 恒指ETF漲停偏離淨值 港股通淨流入260億再新高 大市成交3016億破紀錄
恒指逼近3萬關 回到疫前水平
恒指逼近3萬關 回到疫前水平
A股高位整固 成交重上萬億
A股高位整固 成交重上萬億
恒大提早還債 全線內房急彈
恒大提早還債 全線內房急彈
海吉亞歐康維視遭基金沽貨 股價迥異
海吉亞歐康維視遭基金沽貨 股價迥異
快手傳下周二招股 入場費每手4700元
快手傳下周二招股 入場費每手4700元
港鐵盈警 2020年料最多蝕50億 第四波疫情衝擊 12月客量再急挫28%
港鐵盈警 2020年料最多蝕50億 第四波疫情衝擊 12月客量再急挫28%
金管局鼓勵市民派電子利市
金管局鼓勵市民派電子利市
宏利首隻退休收益基金提早派息
宏利首隻退休收益基金提早派息
吉利騰訊合作打造智能座艙等
吉利騰訊合作打造智能座艙等
渣打：部分客已有能力還本
渣打：部分客已有能力還本
北燃藍天：副主席受查或帶來重大不良影響
北燃藍天：副主席受查或帶來重大不良影響
傳美團京東爭購中國物流資產 內地第三大物流設施商 作價料155億元
傳美團京東爭購中國物流資產 內地第三大物流設施商 作價料155億元
標普：社區團購投資大 料損京東美團利潤率
標普：社區團購投資大 料損京東美團利潤率
耶倫力撐拜登 不擔心財赤 稱大刀闊斧行動明智 美10年債息重上1.11厘
耶倫力撐拜登 不擔心財赤 稱大刀闊斧行動明智 美10年債息重上1.11厘
高盛季績勝預期 道指早段漲逾200點
高盛季績勝預期 道指早段漲逾200點
韓媒指參與Apple Car 起亞升17%創新高
韓媒指參與Apple Car 起亞升17%創新高
張兆聰：內房追落後 潤地估值吸引
張兆聰：內房追落後 潤地估值吸引
技術取勝：新華保險32至34元整固
技術取勝：新華保險32至34元整固
Webb密密掃安樂工程 持股增至6％
Webb密密掃安樂工程 持股增至6％
HKTVmall推智能櫃自取 40個遍港九新界
HKTVmall推智能櫃自取 40個遍港九新界
劉思明：藍籌股火車頭對後市具啓示
劉思明：藍籌股火車頭對後市具啓示
周顯：中小企最有上巿集資需要
周顯：中小企最有上巿集資需要
湯文亮：踏總統平坦大路 拜登須效滕子京
湯文亮：踏總統平坦大路 拜登須效滕子京
SILVERSANDS上樓書 本月加入戰圈 LP10周六首輪賣179伙 不設大手組最多購4伙
SILVERSANDS上樓書 本月加入戰圈 LP10周六首輪賣179伙 不設大手組最多購4伙
代理料豪宅價今年最多跌10%
代理料豪宅價今年最多跌10%
栢慧凶宅447萬拍出 低市價兩成
栢慧凶宅447萬拍出 低市價兩成
上月私宅平均呎租34.39元 按年跌6%
上月私宅平均呎租34.39元 按年跌6%
新城市廣場平台變身寵物樂園
新城市廣場平台變身寵物樂園
富蘭克林鄧普頓Stephen Dover：股市仍值博 吼低債務市場
富蘭克林鄧普頓Stephen Dover：股市仍值博 吼低債務市場