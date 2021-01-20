經濟

香港地產

代理料豪宅價今年最多跌10%

【明報專訊】雖然本港近日疫情仍然反覆，但一、二手物業交投暢旺，第一太平戴維斯估計，今年全年整體樓價有力上升3%至5%，惟豪宅物業樓價則有機會下跌約5%至10%。

該行最新發表報告指，去年在新冠疫情影響下，影響境外買家到香港投資置業，豪宅市場亦因而受影響；據該行統計，去年10月豪宅物業成交錄203宗，至第四波疫情在11月下旬爆發後，豪宅物業成交更跌37%至12月的127宗，特別以成交價2000萬至5000萬元的豪宅成交跌幅最大。

住屋需求仍殷切 整體看升5%

另一方面，中下價物業因受利率持續低企等因素支持，成交量不跌反升，第四季成交量回升，全年二手物業成交量升至44,563宗，較2019年成交量按年增加15%，接近2014年水平。

料今年3.1萬伙預售樓花推出

報告續指，新冠疫情爆發，延遲政府批出預售樓花同意書，及發展商推出旗下項目的時間表，預計今年將有多達3.1萬伙預售樓花推出，估計發展商將提供更多優惠、首期付款或按揭條款優惠，以吸引買家入市。至於豪宅市場，則取決於本港何時可以與中國內地全面通關。

第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民表示，受利率持續低企、市場需求穩健等利好因素，本港物業市場價格及成交量均受支持，預期整體住宅物業價格今年有力上升3%至5%，惟豪宅樓價今年或下跌5%至10%。

另本月多個新盤推售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然第四波新冠疫情且進且退，但不減市民對置業需求，除十大屋苑成交量較去年12月升近一倍外，1月迄今一手新盤成交已經逾580宗，反映在量化寬鬆及低息環境下，物業剛性需求強烈。

業界料本月一手成交升1.6倍

陳永傑續指，本周新一任美國總統就職，料可為中美關係帶來新景象，再加上各國疫苗開始廣泛接種，估計1月一手成交可重上1500宗水平，比去年12月僅錄約580宗，按月回升約920宗或1.6倍。

相關字詞﹕新冠疫情 第一太平戴維斯

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