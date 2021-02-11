SILVERSANDS上樓書 本月加入戰圈 LP10周六首輪賣179伙 不設大手組最多購4伙

信置聯席董事田兆源表示，SILVERSANDS上載樓書後，短期內將開放示範單位予客人參觀，有機會於本月內開售，為信置今年頭炮項目。SILVERSANDS預計2022年8月落成，樓花期約19個月，由4座組成，總共提供160伙，涵蓋1房到4房間隔，單位實用面積266至1654方呎，最細單位有兩伙，為5A座地下F室及5B座地下E室，同為實用面積266方呎1房戶，分別設95方呎及96方呎花園。

1249方呎4房屬海景則王

至於SILVERSANDS的3座A室，屬項目4房則王，實用面積1249方呎，4房雙套連工作間（連廁所）間隔，客廳闊約7.5米，連54方呎露台，享海星灣海景。

本月接連有新盤推出，日出康城LP10昨日公布銷售安排；南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪指，項目將於周六首輪發售179伙，並會於明日（21日）下午1時截止登記，即晚公布抽籤結果。

LP10收3600票 超額認購19倍

LP10不設大手客優先揀樓時段，每組買家最多可購4伙；據悉，項目至昨晚累收約3600票，超額約19倍。至於首輪推售之179伙，實用面積484至1205方呎，包括146個2房、27個3房及6個4房戶，最平售價為1B座2樓D室，實用面積485方呎2房間隔，折實價699萬元，折實實呎14,412元；整批以折實計市值約16.2億元。

LP10亦帶動將軍澳同區一手餘貨成交；會德豐地產將軍澳CAPRI，昨售出最後一伙，為實用面積1988方呎5號屋，售價4992.3萬元、實呎25,112元，同時亦賣出兩個車位，共套現440萬元，項目所有單位售罄，套現43億元。

CAPRI最後一幢洋房4992萬沽

會德豐地產同系啟德MONACO，明日次輪銷售133伙，包括120伙以價單形式出售及13伙招標，項目至昨晚收逾2000票，當中三成為新入票人士，項目今日下午5時截票；發展商續指，首輪中有不少買家是租轉買，亦發現不少「新香港人」買家。

恒地（0012）大角嘴利奧坊．曦岸加推5號價單涉50伙，包括40伙1房戶及10伙開放式戶，折實價503萬至651萬元、折實實呎22,978至26,797元，恒地推出28伙周六發售，折實價506.7萬元起。