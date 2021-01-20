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經濟
2021年1月20日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
北水瘋搶 恒指ETF漲停偏離淨值 港股通淨流入260億再新高 大市成交3016億破紀錄
恒指逼近3萬關 回到疫前水平
A股高位整固 成交重上萬億
恒大提早還債 全線內房急彈
海吉亞歐康維視遭基金沽貨 股價迥異
快手傳下周二招股 入場費每手4700元
港鐵盈警 2020年料最多蝕50億 第四波疫情衝擊 12月客量再急挫28%
金管局鼓勵市民派電子利市
宏利首隻退休收益基金提早派息
吉利騰訊合作打造智能座艙等
渣打：部分客已有能力還本
北燃藍天：副主席受查或帶來重大不良影響
傳美團京東爭購中國物流資產 內地第三大物流設施商 作價料155億元
標普：社區團購投資大 料損京東美團利潤率
耶倫力撐拜登 不擔心財赤 稱大刀闊斧行動明智 美10年債息重上1.11厘
高盛季績勝預期 道指早段漲逾200點
韓媒指參與Apple Car 起亞升17%創新高
張兆聰：內房追落後 潤地估值吸引
技術取勝：新華保險32至34元整固
Webb密密掃安樂工程 持股增至6％
HKTVmall推智能櫃自取 40個遍港九新界
劉思明：藍籌股火車頭對後市具啓示
周顯：中小企最有上巿集資需要
湯文亮：踏總統平坦大路 拜登須效滕子京
SILVERSANDS上樓書 本月加入戰圈 LP10周六首輪賣179伙 不設大手組最多購4伙
代理料豪宅價今年最多跌10%
鄧成波3000萬沽深水埗舖料蝕8%
栢慧凶宅447萬拍出 低市價兩成
上月私宅平均呎租34.39元 按年跌6%
新城市廣場平台變身寵物樂園
富蘭克林鄧普頓Stephen Dover：股市仍值博 吼低債務市場
周顯：中小企最有上巿集資需要
【明報專訊】今天續說David Webb的文章：
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