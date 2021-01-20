韓媒指參與Apple Car 起亞升17%創新高

【明報專訊】韓國媒體E-Daily報道，韓國的現代汽車（Hyundai Motor）正安排旗下的起亞（Kia Motors）品牌，與蘋果公司在Apple Car電動車生產方面合作，或在今年3月簽署協議，並計劃最早於2024年量產。起亞股價昨急升近17%創新高。該報道稱，如果現代汽車與蘋果就此業務達成協議，起亞位於美國喬治亞州的廠房將負責生產Apple Car。產能方面，預計在2024年生產10萬輛，往後計劃年產40萬輛。為了使Apple Car的性能更完善，現代汽車和蘋果計劃在2022年推出Apple Car測試版本。至於合作細節方面，雙方還可能在電池研發方面合作，相關研發可能在現代或起亞的美國廠房進行。但此報道未援引任何消息來源。
晶片荒加劇 福特德車廠停產
此外，晶片供應短缺惡化，加上汽車需求疲軟，福特（Ford）宣布其德國一家廠房停產一個月。受影響的薩爾路易斯（Saarlouis）工廠主要生產福特在歐洲最受歡迎的Focus車型，工廠員工約有5000人。受晶片不足影響，福特早前亦關閉了美國肯塔基州的廠房。福士（Volkswagen）、快意佳士拿（Fiat Chrysler）、豐田 （Toyota）、日產 （Nissan）和本田 （Honda）近期也因晶片短缺而影響生產。惠譽預計，晶片短缺對汽車業的影響或延續到2023年。