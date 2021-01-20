韓媒指參與Apple Car 起亞升17%創新高

【明報專訊】韓國媒體E-Daily報道，韓國的現代汽車（Hyundai Motor）正安排旗下的起亞（Kia Motors）品牌，與蘋果公司在Apple Car電動車生產方面合作，或在今年3月簽署協議，並計劃最早於2024年量產。起亞股價昨急升近17%創新高。該報道稱，如果現代汽車與蘋果就此業務達成協議，起亞位於美國喬治亞州的廠房將負責生產Apple Car。產能方面，預計在2024年生產10萬輛，往後計劃年產40萬輛。為了使Apple Car的性能更完善，現代汽車和蘋果計劃在2022年推出Apple Car測試版本。至於合作細節方面，雙方還可能在電池研發方面合作，相關研發可能在現代或起亞的美國廠房進行。但此報道未援引任何消息來源。