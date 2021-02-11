高盛季績勝預期 道指早段漲逾200點

上季交易收入按年增23％

去年下半年，環球股市從疫市底反彈，首次公開募股（IPO）及企業融資增加，美股指數屢創新高，有助推動高盛的交易及投資銀行業務。高盛上季交易收入按年增長23％至42.7億美元。透過安排公司股票及債券等發行，高盛上季又收取了16.4億美元的承銷費用，按年增長68％，並透過協助企業合併賺進11億美元。

鑑於高盛的企業銀行及消費者金融業務規模較小，其利潤受潛在壞帳撥備的影響較小。儘管如此，高盛仍在第四季為潛在貸款損失撥備2.93億美元。美國聯儲局及美國政府的刺激經濟計劃，有助阻止經濟形勢惡化，助多家華爾街大行表現勝於預期。摩通第四季利潤創新高，富國上季利潤也有增長，花旗集團的利潤跌幅也小於分析師預期。

以資產值計算，美國第二大銀行美銀，第四季利潤按年跌近22%至54.7億美元。不過每股收益為59美仙，高於分析師預期的每股55美仙。美銀上季釋放了8.28億美元的潛在壞帳撥備。迹象顯示，消費者和企業的壞帳可能沒有預期多。

美銀通過29億美元回購

市場成交活躍令美銀的交易業務受惠。調整後的交易收入為30.6億美元，按年增長7％。在IPO承銷的推動下，投資銀行業務收入按年增長26％至18.6億美元。不過，低利率環境影響了其利差收入。上季淨利息收入按年跌16％至102.5億美元。美銀第四季整體收入按年下降10%至201億美元，低於分析師預期的205.8億美元。

聯儲局上月批准銀行業再次有限度回購自己的股票後，美銀表示其董事會已授權在第一季回購價值29億美元的股票。美銀股價早段微升。

（綜合報道）

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