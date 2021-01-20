耶倫力撐拜登 不擔心財赤 稱大刀闊斧行動明智 美10年債息重上1.11厘

74歲的耶倫稱，拜登團隊並非沒有考慮到美國的債務負擔，但長遠來看，大規模刺激經濟措施的「好處將遠超成本，尤其是如果我們希望為那些受困已久的人提供幫助」。

計劃拜登就職禮後緊急通過

拜登團隊早前表示，希望國會在周三的總統就職禮後緊急通過紓困計劃，內容包括向美國人直接派發1400美元、撥款4150億美元用於對抗疫情，並向小企提供4400億美元援助。特朗普政府此前已分別推出兩輪價值3萬億美元及9000億美元的抗疫紓困措施。若加上拜登的刺激計劃，紓困措施的規模將達到5.8萬億美元。

耶倫表示，她將承擔「雙重使命」，首先是讓美國人渡過疫情危機，長遠將重建美國經濟，使美國經濟重新達致平衡，爭取解決根深柢固的種族和收入不平等問題。她表示，即使在疫情爆發前，美國經濟已處於貧者愈貧、富者愈富的兩極化「K形走勢」，富人一直錢搵錢，把工薪家庭遠遠拋離。

致力解決貧富兩極化「K形走勢」

主要研究勞工經濟學的耶倫表示，必須重建經濟，為更多人創造繁榮，確保美國工人能在日趨激烈的全球經濟保持競爭力。市場亦關注到耶倫接掌財政部後的銀行監管取態。耶倫將主持美國金融穩定監督委員會（FSOC），而她過去曾反對特朗普政府對大型銀行放鬆規管的態度。

即將成為參院金融委員會主席的民主黨籍參議員懷登（Ron Wyden）稱，這是百年來最嚴重的經濟危機，沒有人能比耶倫更好地帶領經濟復蘇。美國8名前財長也呼籲參院盡快通過任命。

耶倫克林頓時代主張預算平衡

耶倫的提名可望輕易獲得通過，令她成為首位美國女財長，並且是首位曾領導美聯儲、財政部及白宮經濟顧問委員會的官員。耶倫曾在克林頓政府擔任白宮經濟顧問委員會主席，主張預算平衡。她如今審慎認同自由派觀點：即使未制定出具體償債計劃，也需要增加短期舉債來扶助經濟。這觀點的核心，是預期利率在可預見的未來保持低位，從而減輕舉債成本。

過去4年，公眾持有的美國政府債務增加了7萬億美元，達到21.6萬億美元。拜登的抗疫紓困措施將令政府債務進一步增加。美國目前的債務相對於GDP比例為100.1%，債務規模已超出年度經濟產出。除了1.9萬億的紓困計劃，拜登團隊還在制定另一項經濟復蘇計劃，準備把政府資金投資於基礎設施、綠色能源、醫療保健和教育，至少部分開支透過向富人和企業加稅來資助。

此外，歐洲議會資深議員Markus Ferber表示，如果歐元要在美元主導的全球經濟取得地位，就需要強大的金融體系，須制定「全面計劃」，將歐元金融服務中心由倫敦遷往歐盟。歐盟委員會將發布關於促進歐元全球作用的文件。該文件將闡述英國脫歐後，歐盟如何減少對歐洲最大金融中心倫敦的依賴。

（綜合報道）

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