耶倫力撐拜登 不擔心財赤 稱大刀闊斧行動明智 美10年債息重上1.11厘

【明報專訊】聯儲局前主席耶倫昨日出席美國參議院金融委員會的財長提名確認聽證會，力撐候任總統拜登提出的1.9萬億美元紓困方案，主張在利率處於歷史低位的情况下，「採取大刀闊斧的行動是最明智的做法」，呼籲現階段毋須擔心預算赤字。耶倫稱：「我認為經濟師當前的共識是：若不採取進一步行動，我們可能面臨更長、更痛苦的衰退，以後經濟將長期陷入困境」。市場憧憬大規模的經濟刺激措施，美股早段向上，美匯指數下滑至90.5，美國10年期國債孳息回升至1.11厘。
74歲的耶倫稱，拜登團隊並非沒有考慮到美國的債務負擔，但長遠來看，大規模刺激經濟措施的「好處將遠超成本，尤其是如果我們希望為那些受困已久的人提供幫助」。
計劃拜登就職禮後緊急通過
拜登團隊早前表示，希望國會在周三的總統就職禮後緊急通過紓困計劃，內容包括向美國人直接派發1400美元、撥款4150億美元用於對抗疫情，並向小企提供4400億美元援助。特朗普政府此前已分別推出兩輪價值3萬億美元及9000億美元的抗疫紓困措施。若加上拜登的刺激計劃，紓困措施的規模將達到5.8萬億美元。
耶倫表示，她將承擔「雙重使命」，首先是讓美國人渡過疫情危機，長遠將重建美國經濟，使美國經濟重新達致平衡，爭取解決根深柢固的種族和收入不平等問題。她表示，即使在疫情爆發前，美國經濟已處於貧者愈貧、富者愈富的兩極化「K形走勢」，富人一直錢搵錢，把工薪家庭遠遠拋離。
致力解決貧富兩極化「K形走勢」
主要研究勞工經濟學的耶倫表示，必須重建經濟，為更多人創造繁榮，確保美國工人能在日趨激烈的全球經濟保持競爭力。市場亦關注到耶倫接掌財政部後的銀行監管取態。耶倫將主持美國金融穩定監督委員會（FSOC），而她過去曾反對特朗普政府對大型銀行放鬆規管的態度。
即將成為參院金融委員會主席的民主黨籍參議員懷登（Ron Wyden）稱，這是百年來最嚴重的經濟危機，沒有人能比耶倫更好地帶領經濟復蘇。美國8名前財長也呼籲參院盡快通過任命。
耶倫克林頓時代主張預算平衡
耶倫的提名可望輕易獲得通過，令她成為首位美國女財長，並且是首位曾領導美聯儲、財政部及白宮經濟顧問委員會的官員。耶倫曾在克林頓政府擔任白宮經濟顧問委員會主席，主張預算平衡。她如今審慎認同自由派觀點：即使未制定出具體償債計劃，也需要增加短期舉債來扶助經濟。這觀點的核心，是預期利率在可預見的未來保持低位，從而減輕舉債成本。
過去4年，公眾持有的美國政府債務增加了7萬億美元，達到21.6萬億美元。拜登的抗疫紓困措施將令政府債務進一步增加。美國目前的債務相對於GDP比例為100.1%，債務規模已超出年度經濟產出。除了1.9萬億的紓困計劃，拜登團隊還在制定另一項經濟復蘇計劃，準備把政府資金投資於基礎設施、綠色能源、醫療保健和教育，至少部分開支透過向富人和企業加稅來資助。
此外，歐洲議會資深議員Markus Ferber表示，如果歐元要在美元主導的全球經濟取得地位，就需要強大的金融體系，須制定「全面計劃」，將歐元金融服務中心由倫敦遷往歐盟。歐盟委員會將發布關於促進歐元全球作用的文件。該文件將闡述英國脫歐後，歐盟如何減少對歐洲最大金融中心倫敦的依賴。