經濟

傳美團京東爭購中國物流資產 內地第三大物流設施商 作價料155億元

【明報專訊】根據彭博報道指，資產管理公司黑石（Blackstone）、美團（3690）、ESR（1821）、京東（9618）旗下京東物流，正參與競購中國物流資產 （1589）控股權，收購價或高達20億美元（約155億港元）。中國物流資產是現時內地的第三大現代物流設施及物業發展商，昨日股價收報4.75元，升2.81%。

明報記者 陳偉燊

中國物流資產早前已發公告，兩名主要股東，分別為持股28.33%的董事長李士發及22.63%的RRJ Capital，皆擬出售控股權，報道指今次放售涉及公司逾五成股權，並已於上周收到首輪競購，當中包括餐飲外賣股美團。另外據傳黑石，以及在中國物流資產分別持股13.7%及9.92%的ESR及京東，亦有份參與競購。

兩大股東共放售逾半股權

若中國物流資產賣盤成功，料將觸發全面收購要約，如ESR及京東未能夠成功競購，則要考慮是否支持成功競購的財團提出之要約，否則便要考慮出售手上持股。該集團另一股東，持股8.89%的遠洋集團（3377），則在其上市時以基礎投資者身分持貨至今未有放售。

根據世邦魏理仕的報告指，內地的物流資產項目在去年第三季的經營保持增長，淨吸納面積超過100萬平方米，按年大增53%，加上季內見到電商平台如美團，以至線上公司，均對甲級物流資產的需求保持旺盛，因此一般相信是次中國物流資產放盤，料吸引不少財團參與。不過，黑石、美團、ESR及京東均沒有就入標競購的事宜，回覆彭博的查詢。

中國物流資產是於2000年開業，並於2016年7月中上市，集資約33.62億元。由上市至昨日，股價相比招股價3.25元，累計上升46.15%；由去年初至今的升幅亦達56.77%。

待開發面積逾620萬平方米

截至去年6月底，中國物流資產在45個內地城市經營65個物流園區，在建及待開發的面積超過620萬平方米。該集團早於去年尾即12月29日公布披露，李士發及RRJ擬放售手上51.5%的中國物流資產股權，到昨日止，該批股份市值達到79.61億元。

相關字詞﹕遠洋集團 京東 美團 黑石 中國物流資產

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