北燃藍天：副主席受查或帶來重大不良影響

【明報專訊】北京燃氣藍天（6828）發公告稱，經作出適當查詢後，北京市公安局已對已停職非執行董事及董事會副主席鄭明傑採取刑事強制措施，以待調查若干涉嫌與公司業務有關的經濟犯罪。除此外，不知悉相關執法機構對鄭明傑有關調查的進一步資料。該集團會密切了解該事件發展，並積極配合相關執法機構調查。
指京公安局採刑事強制措施
根據內地的定義，刑事強制措施意指公安機關、人民檢察院、人民法院為了保障刑事訴訟活動的順利進行，依法對犯罪嫌疑人、被告人採取的限制或剝奪人身自由的方法和手段，包括拘傳、取保候審、監視居住、拘留和逮捕，防止犯罪嫌疑人、被告人逃匿毁滅罪證或繼續犯罪。該集團表示，有鑑於鄭明傑任職執行董事超過6年，並於去年7月6日調任為非執行董事及董事會副主席前，擔任聯席主席及行政總裁，董事會擔憂該事件可能對業務、財務業績、現金流和償還能力產生重大不良影響，惟實際影響尚待對該事件的進一步調查及評估後方能確定。集團擬成立特別調查委員會以深入調查該事件，並報告調查結果，將適當時候刊發公告以披露有關特別委員會之成立及相關工作範疇。
北京燃氣藍天上周公布稱，發現若干可疑交易及若干或許存在問題的集團資產，董事會懷疑集團非執行董事及董事會副主席鄭明傑與事件有關，為減輕公司股東及公眾疑慮，已議決自本月16日起暫停鄭明傑職務。