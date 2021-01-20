北燃藍天：副主席受查或帶來重大不良影響

指京公安局採刑事強制措施

根據內地的定義，刑事強制措施意指公安機關、人民檢察院、人民法院為了保障刑事訴訟活動的順利進行，依法對犯罪嫌疑人、被告人採取的限制或剝奪人身自由的方法和手段，包括拘傳、取保候審、監視居住、拘留和逮捕，防止犯罪嫌疑人、被告人逃匿毁滅罪證或繼續犯罪。該集團表示，有鑑於鄭明傑任職執行董事超過6年，並於去年7月6日調任為非執行董事及董事會副主席前，擔任聯席主席及行政總裁，董事會擔憂該事件可能對業務、財務業績、現金流和償還能力產生重大不良影響，惟實際影響尚待對該事件的進一步調查及評估後方能確定。集團擬成立特別調查委員會以深入調查該事件，並報告調查結果，將適當時候刊發公告以披露有關特別委員會之成立及相關工作範疇。

北京燃氣藍天上周公布稱，發現若干可疑交易及若干或許存在問題的集團資產，董事會懷疑集團非執行董事及董事會副主席鄭明傑與事件有關，為減輕公司股東及公眾疑慮，已議決自本月16日起暫停鄭明傑職務。