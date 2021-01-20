渣打：部分客已有能力還本

禤惠儀：港今年員工數目無明顯變化

禤惠儀表示，疫情持續之下，各行各業恢復的進度有差異，目前中小企的經營狀况仍然困難。至於業界會否延長支援措施，則需繼續商討，在可行的框架內取得更好的平衡。另禤惠儀預料，隨着不少客戶部署轉型及重整業務，相信融資需求或會增長，預計2021年的貸款增長率將按年持平，甚至微升。有傳渣打集團（2888）擬於2月裁減全球數百名員工，禤惠儀稱，香港區按照每年重整及轉型的步伐發展，一直維持約6000名員工水平，今年暫未見有明顯變化，數字跟以往分別不大。

至於渣打領投的虛擬銀行Mox Bank，禤惠儀認為Mox仍在投資期間，坦言「未遇過第一年就賺錢的虛擬銀行，一個正常業務投資兩、三年也不為奇」，透露下一輪投資將着眼科技及數碼發展，主力研發更多產品，預計今年有望推出借貸產品，詳情有待公布。禤惠儀認為，隨着香港市場陸續有不同虛擬銀行面世，能夠營造良性競爭。她續稱，傳統銀行服務及產品比較全面；虛擬銀行則旨在做好信譽，認為Mox發展進度理想。