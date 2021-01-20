吉利騰訊合作打造智能座艙等

吉利汽車昨收報32元，全日無升跌，成交額達28.79億元。騰訊昨日開市破頂報673元，午市後則一度「潛水」，收報655元，全日跌0.3％，成交額達200.21億元。

吉利控股於2018年與騰訊成立國鐵吉訊企業，雙方合作為用戶高鐵出行場景應用提供服務。在2019年吉利旗下的汽車晶片公司商億咖通科亦與騰訊車聯達成合作協議，圍繞智能網聯服務等系統。

過去兩年在高鐵智能網聯有合作

今次的合作協議，亦是雙方加深汽車產業和互聯網合作模式。據合作協議顯示，騰訊將協助吉利完成「用戶全生命周期」數字化升級，打通產品研發、製造、營銷、使用、用戶運營、售後服務等全產業鏈數字化閉環。

吉利控股集團總裁及吉利汽車集團總裁安聰慧表示，基於3年來的合作，吉利與騰訊戰略合作全面升級，使用數字化全方位提升汽車全產業鏈競爭力，並共同推動全產業鏈低碳排放，提升用戶的消費體驗。