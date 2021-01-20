宏利首隻退休收益基金提早派息

年化派息率約4厘

截至1月15日，宏利強積金退休收益基金單位價格較9月發行首日上升10%，總投資收益約4000萬元，管理資產7.6億元，12月資金淨流入為強積金基金中的前十名。吳清發稱，約八成資金是來自現有客戶轉換基金，亦有兩成來自新供款。65歲以上持有人在基金派息後，利息會轉移至該行強積金利息基金，吳清發稱，第二季可讓65歲以上持有人設立常行指示，每月從基金提取款項，另外亦會將利息基金管理費由1.3%降至0.99%。

該退休收益基金資產配置，目標為六成債券和四成股票，不過宏利投資管理亞洲區資產配置執行總監兼高級組合經理盧淑華表示，該行會根據市場變化配置資產，由於亞洲新興市場股票表現理想，因該行增持至三成，加上成熟市場，股票佔比基金比例升至五成。該行3個月配置策略，看好美國、亞洲和中國市場，對港股持中性看法。

盈富基金（2800）月初一度公布，因應經理人道富環球受美國禁止美資買入受制裁中國軍方相關企業影響，不能再買入相關股份，影響以盈富追蹤恒指的強積金的基金。雖然宏利並非以盈富追蹤恒指，不過吳清發表示，部分基金經理人需配合制裁，短期內恒指基金會出現追蹤誤差，業界正與積金局商討解決方法，以減低對基金持有人的影響。