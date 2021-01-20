金管局鼓勵市民派電子利市

抗疫考慮 換鈔時間延長至3周

金管局表示，考慮到抗疫，現時新鈔庫存量是以往新年期間新鈔發行量兩倍，迎新鈔更達三倍，今年換鈔時間將由去年約兩周延長至三周，時間由1月26日（周二）至2月11日（周四），即農曆新年前一天完結，市民毋須趕往兌換新鈔，銀行亦設有人流及風險控制措施。

匯豐銀行表示，客戶可透過PayMe、應用程式及FPS，派發電子利市並送上祝福。1月26日至30日分行將提早1小時營業，可即場領取籌號，同日指定時間兌換新鈔，並設有特快櫃枱。

渣打「轉數快」設12款利市貼圖

渣打銀行表示，SC Pay「轉數快」將有12款全新利市貼圖，完成轉數後可參加大抽獎，詳情稍後公布。分行將實施人流管理及派籌，首三天提早1小時營業，上午8至10時櫃位全部只提供兌換新鈔服務。

中銀香港（2388）則表示，客戶首次綁定或註冊BoC Pay，並在當月完成交易，可獲20元獎賞。分行方面，1月26日至30日將提前1小時開始提供換鈔服務，亦設置新鈔兌換專櫃以及提供「新鈔標準裝」減省換鈔時間。

恒生銀行（0011）換鈔天將提早1小時營業，客戶亦可在手機預先遙距取票，減省等候時間。農曆新年以「轉數快」派發利市或登記「轉數快」，有機會贏取8888元現金獎賞，詳情稍後公布。

銀行公會發言人稱，香港金融科技發展蓬勃，電子支付和轉帳已成為許多市民日常生活的一部分，電子利是既環保又方便。如市民有需要兌換鈔票，請留意相關安排，銀行會盡量控制分行人流，避免人群聚集。