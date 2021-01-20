經濟

港鐵盈警 2020年料最多蝕50億 第四波疫情衝擊 12月客量再急挫28%

【明報專訊】港鐵（0066）昨日收市後再發盈警，受到新冠病毒肺炎疫情造成的重大不利影響，包括客運等在內的經常性業務預期虧蝕11億元，連同投資物業錄得的92億元巨額重估虧損，預料2020年度全年虧損最多50億元，由盈轉虧。就算物業發展業務利潤約有55億元，但是基本利潤預期仍會減少。其中香港客運在去年10月及11月份因為疫情一度放緩而有好轉，但是隨着第四波疫情來襲，乘客量到去年12月份再度轉差，按年急挫28.2%至1.06億人次。

下半年經常性業務虧損15億

港鐵股價昨日收報45.25元，升1.46%。港鐵主要業務包括物業發展及一些經常性業務，其中包括香港客運、車站商務、收租、內地及國際鐵路等項目。其中撇除物業重估的非現金項目因素，港鐵客運、商務等業務在下半年備受衝擊，集團預期，去年度經常性業務將虧損約11億元，以上半年度仍獲利約4億元計，相當於下半年虧損大增至15億元。

事實上，據港鐵公布數據，其中經歷第二及第三波疫情，港府一度放寬防疫措施限制，客運乘客量在去年10月及11月一度雖然有所改善，分別按年微跌0.5%及升0.4%，但隨着第四波疫情再度爆發，12月乘客量再度急挫28.2%至約1.06億人次。2020年度乘客量合共13.1億人次，按年減少31.5%。

物業銷售利潤55億 按年微跌

物業發展方面，港鐵去年因為銷售日出康城LP6利潤入帳，預料將錄得利潤約55億元，但較2019年度同期獲利56億仍然微跌。同時下半年因應就沙中線項目額外增加2900萬元撥備，令去年全年撥備金額上升至14億元。受疫情影響，集團旗下零售及寫字樓物業租金受到不利影響，港鐵需要為投資物業提供重估虧損92億元，比上半年額外增加32億元。

港鐵：未致影響派息能力

港鐵預期去年全年淨虧損介乎46至50億元，翻查資料，港鐵在2018年度、2019年度及2020年度上半年基本利潤分別為112.63億、105.6億元及56.33億元。港鐵強調，集團財務狀况仍然穩健。由於該集團仍錄得基本業務利潤，預料未致影響派息能力。

明報記者 陳偉燊

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