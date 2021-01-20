快手傳下周二招股 入場費每手4700元

早前路透社報道稱，快手將於下周一（25日）開始國際配售，公司本周將收集投資者反饋意見，以確定估值，但現時仍未有結果。報道稱，快手估值有望達600億美元（約4680億港元）。根據聆訊後資料，騰訊持有快手21.6%股權，為最大外部股東，晨興資本持股16.6%。此外，前期投資者還有風投DCM、紅杉資本及淡馬錫。

港股大市昨日交投破紀錄，新股市場同步炒熱，昨日掛牌的新股麥迪衛康（2159）縱使暗盤表現乏力，首掛也升三成。專為醫療行業提供營銷方案的麥迪衛康早前暗盤僅升一成，昨日即市最高曾見4.81元，飈六成。收市前回落，但仍有26.3%升幅，報3.79元。每手800股帳面賺632元。「頂頭槌飛」大戶每人獲發88手，每人帳面賺5.5萬元。

明報記者

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