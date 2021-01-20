A股高位整固 成交重上萬億

美元上升拖低資源股價格，贛鋒鋰業A股（002460）和H股（1772）分別下跌7.48%和5.39%。航運股亦有明顯回調，中遠海控A股（601919）和H股（1919）分別跌9.97%和9.17%。

融資融券餘額撲1.7萬億人幣

截至周一，兩市融資融券餘額為1.69萬億元，較前日增加91億元，惟近日A股在高位波動，兩融數字升幅亦放慢。股市上升帶動內地股民數目增長，中國結算公布，12月A股新增投資者為162.18萬，按年增長1倍，截至月底的投資者共有1.78億人，按年增長11.28%。

A股近期成交暢旺，南方東英公布，將於今日推出富時中國A50指數每日2倍槓桿ETF（7248）和每日反向ETF（7348），兩者上市價格為7.75元，每手交易為100個單位，入場價格為775元。南方東英表示，在香港追蹤A50指數的ETF超過300億元，新交所上市的A50期貨的平均每日成交量為29.72萬手。推出追蹤A50指數槓桿及反向產品，可為投資者提供放大收益或對冲風險的靈活工具。