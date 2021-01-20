恒指逼近3萬關 回到疫前水平

恒指夜期軟 科指高水逾百點

截至昨晚10時半，恒指夜期低水64點，報29,578點。科指夜期則高水108點，報9482點。

科指昨再破頂升2.84%，收報9374點，國指升2.37%，收報11,734點。雖然騰訊繼續獲北水祝福，昨日淨流入48.56億元，不過其股價早上破頂後回落，收市倒跌0.3%報655元，較日內高位低2.75%，蒙牛（2319）亦在破頂後收市倒跌。另外，近日急升的港交所（0388）、美團（3690）和友邦亦在日內高位回吐（見表），惟安踏（2020）仍在高位收市，上升9.43%。

多個行業昨日破頂，手機設備股比亞迪電子（0285）曾升穿50元，收報49.4元升15.83%。台積電上修增長預期做好，帶動華虹半導體（1347）升5.43%破頂。中資券商股中金（3908）升8.67%破頂，國聯證券（1456）和海通國際（0665）昨日升逾一成。

恒指連升4個交易日，累計上升1400點或5%，技術指標出現超買指標，14日相對強弱指數（RSI）升至84.83的超買水平。耀才證券研究部總監植耀輝表示，近日港股上升的關鍵是北水流入，與基本因素和技術分析的關係已不大。A股累升不少，有內地資金減倉轉投H股，若北水繼續掃入騰訊、港交所，恒指固然有力重上3萬點。不過，他提醒，內地資金是否會不停大幅流入難以預計，認為投資者可暫時持貨留意投資氣氛能否保持旺盛。

觀察內地氣氛 還看中資券商股

利達LW A.M.基金經理黃耀宗表示，港股累升不少後，恒指已達該行29600點的目標，他認為現時是中期升幅的尾聲，雖然並非立即看淡，但投資者應該做好風險管理的準備，設定好止賺位或止蝕位。若要觀察內地氣氛是否有變，可以留意中資券商股表現。