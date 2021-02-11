北水瘋搶 恒指ETF漲停偏離淨值 港股通淨流入260億再新高 大市成交3016億破紀錄

明報記者 陳子凌、歐陽偉昉

昨日A股上市的ETF，頭20大升幅中，追蹤港股的便佔一半以上，當中華安港股通100及招商上證港股通（513990）兩隻ETF漲停，包括香港證券主題ETF、恒生國企ETF等追蹤較「小眾」基準指數的ETF，升幅亦在5%以上。資金如此蜂擁追捧港股相關ETF，以致表現嚴重偏離基準指數，以升逾7%的南方恒生ETF為例，A股收市時恒指僅升約2%，兩者漲幅偏離了達2.5倍；建信的恒生國企ETF（513680）收升5%，也偏離國指昨日2%左右的升幅。

內地港股互惠基金逾2000億超購

ETF原意是追蹤基準指數的表現，以香港上市的盈富基金（2800）為例，昨日其股價與資產淨值，只有0.1%的差距。

翻查往績，這些A股上市的港股ETF過往一直交投疏落，甚少有資金流入，但在周一淨買入規模大增，昨日成交額亦急升，華安港股通100 ETF昨日錄1.9億元（人民幣，下同）交易額，南方恒生ETF交易額亦有逾1.1億元，港股正股或因此被推升。

除了ETF，會大幅買入港股的內地互惠基金亦受追捧。上周五（15日）發行的嘉實港股基金，募資上限80億元，結果單日認購額已達156億元；前日公開認購、規模150億元的易方達競爭優勢企業基金，最多五成可投資港股，基金經理馮波明言加倉港股，該基金錄得2370億元的超購，破了內地互惠基金的認購紀錄。

專家：美沽港股 內地客逢低吸

昨日北水淨流入港股達260億元再破紀錄，連續兩日逾200億元，推高港股一度升近千點，且北水佔港股成交比例，從過去數年約一成，增至本月的兩至三成。如再加上ETF爆升與基金超購，北水襲港之洶湧，與2015年港股大時代相差無幾。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，這一波北水襲港，與美國對中資企業的投資禁令，導致美方恐慌拋售相關H股，吸引內地投資者逢低買入有一定關係。再者，全球量寬下的流動性充裕，加上港股估值具吸引力，以及中資股來港二次上市的機遇，預計更多內地資金將持續流入港股。