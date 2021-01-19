樂風逾1.4億購基隆街舊樓

逾兩成業權原由波叔持有

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，是次購入的基隆街9至11號將連同早前購入的基隆街1至7號地皮合併發展，整個項目地盤面積擴大至逾5700方呎，以最高地積比率9倍計算，可建樓面約51,300方呎。資料顯示，樂風購入之基隆街1、3、5及7號全幢，以及基隆街9至11號當中逾20%不可分割業權份數，均由舖王鄧成波家族售出。

周氏亦表示，現時已安排各住戶陸續遷出，物業將於短時間內進行拆卸及展開重建工程，冀盡快推出市場應市。負責是次收購工作的仲量聯行資本市場部董事梁鎮峰表示，太子基隆街9至11號為2個獨立地段，涉及1幢6層高唐樓，地下至1樓現為商業用途；2樓至5樓則為多個住宅單位，以現有樓面計，平均呎價約1.5萬元。

柴灣利眾街合時工廈九成業權招標

另外，美聯工商區域營業董事鄒永堅表示，柴灣利眾街合時工廠大廈，集合超過九成業權招標，意向價約18億元，下月26日截標，項目佔地約2.39萬方呎，原可以12倍地積比重建，在活化工廈政策2.0下，更可以獲得額外20%地積比率，即約14.4倍，可建樓面增至約34.4萬方呎。