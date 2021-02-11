經濟

香港地產

英記茶莊4500萬沽尖沙嘴舖 13年實蝕570萬

【明報專訊】新冠疫情反覆，市場續有知名人士出售舖位物業，部分更要蝕讓沽貨。英記茶莊相關人士，上月以4500萬元售出尖沙嘴金馬倫道一個舖位，持貨13年實蝕逾一成離場。

土地註冊處資料顯示，上述舖位為金馬倫道19、19A及21號地下D號舖，去年底以4500萬元售出，原業主金海國際集團有限公司，董事包括陳根源、陳廣源、陳樹源等，為英記茶莊家族成員，2007年以4800萬元購入，持貨13年，帳面蝕讓300萬元或7%，連使費計570萬元或13%。

梁定邦8000萬沽怡和街舖

另市場消息指，銅鑼灣怡和街香港大廈地下B號舖及閣樓，面積各430方呎，合共約860方呎，以約8000萬元成交，呎價約9.3萬元。原業主為前市政局主席梁定邦及相關人士，1997年斥6800萬元以「摩上摩」形式購入，持貨24年，帳面獲利約1200萬元或18%。該舖現由電訊數碼以月租約9萬元租用，租金回報約1.3厘。

荃灣沙咀道舖8400萬易手

此外，市場消息指，荃灣沙咀道297至313號地舖，面積約1839方呎，原以1.09億元放售，最新減價至約8400萬元售出，減幅逾兩成，舖位現由工商銀行以月租18.8萬元租用，租金回報約2.7厘。原業主2009年8月4380萬元買入，持貨12年，帳面獲利約4020萬元，升值近1倍。

相關字詞﹕舖位成交 梁定邦 金馬倫道 蝕讓 英記茶莊

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