尚悅‧嶺辣稅盤345萬沽 兩年蝕15%

花都SARS貨沽 18年升近5倍

另外，有SARS期間購入單位的業主，近期成交中不乏易手大賺個案。中原分行區域營業經理陳夑佳表示，花都廣場本月暫錄約8宗成交，屋苑最新錄得4座中層F室，實用面積413方呎，2房間隔，議價後以533萬元獲承接，實呎12,906元。原業主於2003年以93萬元購入單位，帳面獲利約440萬元，單位升值約4.7倍。

美孚新邨頂層「無𨋢」3房 863萬易手

老牌屋苑荔枝角美孚新邨本月至今暫錄約21宗二手成交個案，已接近屋苑上月全月26宗水平。利嘉閣分行聯席董事鄧偉健指，美孚新邨亦錄得SARS貨易手勁賺個案。最新成交位於4期百老匯街85號一個頂層單位 ，升降機不能直達頂層，實用面積約760方呎，3房套間隔，以863萬元易手，實呎11,355元。原業主2003年2月以約169.8萬元購入單位，帳面獲利約693.2萬元或逾4倍。

世宙2房690萬 屋苑同類一年新高

本月至今已錄近150宗二手成交的元朗區，已近上月全月成交量。市場消息指，區內世宙3座高層J室，實用面積422方呎，2房間隔，以690萬元沽出，實呎16,351元，做價創屋苑分層2房單位一年來新高。原業主2016年6月以565萬元一手買入單位，持貨約4年半，帳面獲利125萬元，單位升值22%。