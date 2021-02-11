77/79 PEAK ROAD參觀者 「新香港人」佔半

上述77/79 PEAK ROAD由九倉（0004）持有，會德豐地產銷售，上周已上載樓書。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目本周開始接受貴賓預約，參觀位處中環會德豐大廈的展銷廳，但因應新冠疫情以控制人流，限制每日僅5組睇樓客參觀，本周5天合共25組的預約睇樓名額已滿。

做價參考MOUNT NICHOLSON

黃光耀續指，預約貴賓中，除本地富豪家族外，另約五成屬「新香港人」，即持香港身分證、具內地背景的中港商人。他表示，集團安排貴賓先參觀展銷廳，是希望讓他們了解物業基本資料和認購意向，稍後再安排參觀連裝修現樓示範洋房（77C及79號屋），實用面積分別6257及8139方呎，項目稍後亦會正式推出招標。同由會德豐地產負責銷售、被形容為「亞洲樓王」的山頂MOUNT NICHOLSON，本月初最新成交呎價高見11.49萬元，料可作77/79 PEAK ROAD的價錢參考。

研推高成數免壓測按揭計劃

可留意的是，上述MOUNT NICHOLSON最新成交，發展商會為買家提供免壓測八成一按計劃；黃回應指，部分富豪或因疫情關係影響短期資金周轉，因而提供高成數一按以作支援，77/79 PEAK ROAD亦有機會提供類似方案。

77/79 PEAK ROAD設8幢洋房，實用面積介乎6061至8139方呎，每幢2至3層高，各幢均設私家車庫和花園等；位處上排的79號和79A號洋房保留作收租，另6幢即77A、B、C、D、E、F號屋則發售。屋苑範圍內保留逾100棵古樹，部分樹齡估計逾百年，並設多重保安防線，包括軍用溫度探測器等高科技保安設施。

除77/79 PEAK ROAD外，黃透露，同由九倉持有的山項種植道11號（前身為MOUNTAIN COURT），目前已屆現樓，部署今年上半年推出招租；項目由7幢實用約6000至1萬方呎的洋房組成。