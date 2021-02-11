經濟

香港地產

LP10加推90伙 最快周末首輪開售 將軍澳新盤餘貨起動 LP6海天晉各錄逾半億成交

【明報專訊】繼會德豐地產啟德MONACO周日首輪145伙沽清後，南豐、港鐵（0066）將軍澳日出康城LP10銷售亦如箭在弦，發展商昨原價加推90個單位，並安排最快於本周末首輪開售。同區新盤餘貨亦起動，同系LP6及新地（0016）將軍澳海天晉均各錄逾半億成交，前者有特色戶以約5500萬元售出；後者有洋房以約5800萬元沽出，創項目成交價新高紀錄。

明報記者 林尚民

上周公布首張價單的LP10，發展商昨加推2號價單，涉及90伙，包括65個2房、19個3房及6個4房單位，實用面積484至1203方呎，定價889萬至2660.6萬元，扣除最高20.5%優惠後，折實價706.8萬至2115.2萬元，折實實呎14,603至17,583元，折實平均實呎16,130元，相對首張價單折實平均實呎15,888元僅高約1.5%。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，撇除樓層及景觀因素，屬原價加推，短期內或再加推，而項目最快周末進行首輪開售。

5日暫收3100票 超額逾10倍

若加推90伙連同首批179伙計，即前後已公布269伙價單，市場消息指，項目至昨晚5日內暫收約3100票，超額認購逾10倍。同系LP6上月已獲批滿意紙，並推出最後49伙現樓特色戶，短短一個多月已售出22伙，最新售出2伙包括2座67樓A室，實用面積2706方呎，成交價約5500萬元，實呎20,325元；另實用面積1834方呎的2座62樓B室，成交價約3572.5萬元，實呎19,479元。項目累售2365伙，佔全盤約98.8%，套現約198億元。

MONACO首輪四成半買家建期付款

事實上，受新盤氣氛帶動，同區錄不少特色單位成交，新地旗下已屆現樓的海天晉，透過招標售出實用面積1655方呎另連1640方呎花園的1號洋房，成交價5800萬元、實呎35,045元，成交價創海天晉新高紀錄。項目3幢洋房已悉數售出。成交紀錄冊顯示，買家成交期180日，但若90日完成上會，可獲2％現金回贈。

另一方面，啟德MONACO，日前首輪推出的145伙清袋後，相關成交已上載至樓盤成交紀錄冊。據統計，共65名買家選即供付款（最高直減折扣20.5%），佔比為45%；選建築期付款、或建築期備用二按貸款付款計劃的買家（最高直減折扣分別17%及16%）則有64名，佔比為44%，意味選即供或建期付款的買家比例，相當接近。同區嘉華（0173）嘉峯匯銷售亦受帶動，繼周末兩日沽出37伙，套現約4.7億元後，項目昨日再售出8伙。

相關字詞﹕嘉華 嘉峯匯 南豐 會德豐

上 / 下一篇新聞

北水托高港股 淨流入230億再破紀錄 ATMX重新發力 小米先跌後漲逾2%
北水托高港股 淨流入230億再破紀錄 ATMX重新發力 小米先跌後漲逾2%
史美倫料中概股回歸潮持續
史美倫料中概股回歸潮持續
恒指公司推聰明貝塔指數系列
恒指公司推聰明貝塔指數系列
快手最快下周一路演 年半最大IPO 料集資最多390億 大摩估值最高7600億
快手最快下周一路演 年半最大IPO 料集資最多390億 大摩估值最高7600億
恒大斥資165億 提前償還2023年債券
恒大斥資165億 提前償還2023年債券
友邦推新產品 一套準則保各疾病
友邦推新產品 一套準則保各疾病
冠華國際遭匯豐追債逾11億
冠華國際遭匯豐追債逾11億
傳遞娛樂1.08億 售多間戲院予黃百鳴
傳遞娛樂1.08億 售多間戲院予黃百鳴
中國去年GDP增2.3%勝預期 消費貢獻比率7年最低
中國去年GDP增2.3%勝預期 消費貢獻比率7年最低
離岸人民幣跌穿6.5
離岸人民幣跌穿6.5
美候任財長耶倫料棄弱美元 推翻特朗普要求貶值做法 美匯90.8水平靠穩
美候任財長耶倫料棄弱美元 推翻特朗普要求貶值做法 美匯90.8水平靠穩
快意佳士拿雪鐵龍母企 合併後首交易日升逾7％
快意佳士拿雪鐵龍母企 合併後首交易日升逾7％
東南亞叫車巨頭Grab 研赴美上市集逾156億
東南亞叫車巨頭Grab 研赴美上市集逾156億
張兆聰：5G板塊極落後 投機買中興京信
張兆聰：5G板塊極落後 投機買中興京信
劉宇亮：北水爆買 加倉港股 留意金融消費科技板塊
劉宇亮：北水爆買 加倉港股 留意金融消費科技板塊
李浩德：與諾華製藥合作 百濟神州實力獲認可
李浩德：與諾華製藥合作 百濟神州實力獲認可
金曹：被制裁股沽空減少 升勢強
金曹：被制裁股沽空減少 升勢強
薛偉傑：員工猝死揭超長工時 拼多多陷壓榨員工爭議
薛偉傑：員工猝死揭超長工時 拼多多陷壓榨員工爭議
技術取勝：招商局中線回補11至11.3元
技術取勝：招商局中線回補11至11.3元
耀才逆市請人派bonus 最勁30個月
耀才逆市請人派bonus 最勁30個月
WeChat Pay HK推轉數快增值八達通
WeChat Pay HK推轉數快增值八達通
劉思明：玖紙具成本優勢 回吐成吸納機會
劉思明：玖紙具成本優勢 回吐成吸納機會
周顯：提高上巿門檻 最有利殼主
周顯：提高上巿門檻 最有利殼主
湯文亮：盧書記應遵從上級指示
湯文亮：盧書記應遵從上級指示
77/79 PEAK ROAD參觀者 「新香港人」佔半
77/79 PEAK ROAD參觀者 「新香港人」佔半
尚悅‧嶺辣稅盤345萬沽 兩年蝕15%
尚悅‧嶺辣稅盤345萬沽 兩年蝕15%
「磁帶大王」4280萬沽碧瑤灣4房 21年賺1.6倍
「磁帶大王」4280萬沽碧瑤灣4房 21年賺1.6倍
英記茶莊4500萬沽尖沙嘴舖 13年實蝕570萬
英記茶莊4500萬沽尖沙嘴舖 13年實蝕570萬
樂風逾1.4億購基隆街舊樓
樂風逾1.4億購基隆街舊樓