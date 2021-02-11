LP10加推90伙 最快周末首輪開售 將軍澳新盤餘貨起動 LP6海天晉各錄逾半億成交

明報記者 林尚民

上周公布首張價單的LP10，發展商昨加推2號價單，涉及90伙，包括65個2房、19個3房及6個4房單位，實用面積484至1203方呎，定價889萬至2660.6萬元，扣除最高20.5%優惠後，折實價706.8萬至2115.2萬元，折實實呎14,603至17,583元，折實平均實呎16,130元，相對首張價單折實平均實呎15,888元僅高約1.5%。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，撇除樓層及景觀因素，屬原價加推，短期內或再加推，而項目最快周末進行首輪開售。

5日暫收3100票 超額逾10倍

若加推90伙連同首批179伙計，即前後已公布269伙價單，市場消息指，項目至昨晚5日內暫收約3100票，超額認購逾10倍。同系LP6上月已獲批滿意紙，並推出最後49伙現樓特色戶，短短一個多月已售出22伙，最新售出2伙包括2座67樓A室，實用面積2706方呎，成交價約5500萬元，實呎20,325元；另實用面積1834方呎的2座62樓B室，成交價約3572.5萬元，實呎19,479元。項目累售2365伙，佔全盤約98.8%，套現約198億元。

MONACO首輪四成半買家建期付款

事實上，受新盤氣氛帶動，同區錄不少特色單位成交，新地旗下已屆現樓的海天晉，透過招標售出實用面積1655方呎另連1640方呎花園的1號洋房，成交價5800萬元、實呎35,045元，成交價創海天晉新高紀錄。項目3幢洋房已悉數售出。成交紀錄冊顯示，買家成交期180日，但若90日完成上會，可獲2％現金回贈。

另一方面，啟德MONACO，日前首輪推出的145伙清袋後，相關成交已上載至樓盤成交紀錄冊。據統計，共65名買家選即供付款（最高直減折扣20.5%），佔比為45%；選建築期付款、或建築期備用二按貸款付款計劃的買家（最高直減折扣分別17%及16%）則有64名，佔比為44%，意味選即供或建期付款的買家比例，相當接近。同區嘉華（0173）嘉峯匯銷售亦受帶動，繼周末兩日沽出37伙，套現約4.7億元後，項目昨日再售出8伙。