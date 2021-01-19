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經濟
2021年1月19日星期二
技術取勝
投資策略
北水托高港股 淨流入230億再破紀錄 ATMX重新發力 小米先跌後漲逾2%
史美倫料中概股回歸潮持續
恒指公司推聰明貝塔指數系列
快手最快下周一路演 年半最大IPO 料集資最多390億 大摩估值最高7600億
恒大斥資165億 提前償還2023年債券
友邦推新產品 一套準則保各疾病
冠華國際遭匯豐追債逾11億
傳遞娛樂1.08億 售多間戲院予黃百鳴
中國去年GDP增2.3%勝預期 消費貢獻比率7年最低
離岸人民幣跌穿6.5
美候任財長耶倫料棄弱美元 推翻特朗普要求貶值做法 美匯90.8水平靠穩
快意佳士拿雪鐵龍母企 合併後首交易日升逾7％
東南亞叫車巨頭Grab 研赴美上市集逾156億
張兆聰：5G板塊極落後 投機買中興京信
劉宇亮：北水爆買 加倉港股 留意金融消費科技板塊
李浩德：與諾華製藥合作 百濟神州實力獲認可
金曹：被制裁股沽空減少 升勢強
薛偉傑：員工猝死揭超長工時 拼多多陷壓榨員工爭議
技術取勝：招商局中線回補11至11.3元
耀才逆市請人派bonus 最勁30個月
WeChat Pay HK推轉數快增值八達通
劉思明：玖紙具成本優勢 回吐成吸納機會
周顯：提高上巿門檻 最有利殼主
湯文亮：盧書記應遵從上級指示
LP10加推90伙 最快周末首輪開售 將軍澳新盤餘貨起動 LP6海天晉各錄逾半億成交
77/79 PEAK ROAD參觀者 「新香港人」佔半
尚悅‧嶺辣稅盤345萬沽 兩年蝕15%
「磁帶大王」4280萬沽碧瑤灣4房 21年賺1.6倍
英記茶莊4500萬沽尖沙嘴舖 13年實蝕570萬
樂風逾1.4億購基隆街舊樓
技術取勝：招商局中線回補11至11.3元
【明報專訊】雷蛇挑戰2.7元阻力（圖）
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