劉宇亮：北水爆買 加倉港股 留意金融消費科技板塊

北水追買中移動中海油

筆者認為，內地股市在高位之際，更顯港股優質資產的性價比，吸引內地基金南下投資。

北水的大量湧入，而且特別關注個別受到美方行政命令影響公司，因為有基金需要全面沽售相關股份，令到相關股份估值偏低，非公司內生因素造成的股價回落反而帶來投資機會，例如中移動（0941）、中芯國際（0981）和中海油（0883）等，均吸引北水的追入。

上周港股通淨流入創單周紀錄

上周港股通的淨流入規模高達586億元，創單周淨流入紀錄；今個星期一南下資金今日淨流入港股229億元，刷新港股通推出以來淨流入金額新高，連同今年10多個交易日累計買入金額已經超過1300億元，其中排名前5位的公司包括騰訊控股（0700）、中國移動、中海油、中芯國際和美團（3690），它們總額高達1000億元。

同時，投資者應該密切關注北水流入的幅度，和主力加倉的股份；另外要留意低估值可追落後的有金融板塊、受益於經濟復蘇的可選消費板塊和品牌，以及當炒的科技股。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]