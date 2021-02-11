東南亞叫車巨頭Grab 研赴美上市集逾156億

稱收入已恢復疫前水平

2012年在馬來西亞成立的Grab，股東包括軟銀集團及三菱日聯金融集團（MUFG）。Grab近年業務迅速擴張，並提供金融服務，在新加坡獲得了數碼銀行牌照。該公司本月表示，收入已經恢復，並已超出疫情爆發前的水平，召車業務包括印尼在內的所有市場，均處於收支平衡，預計其送餐業務也將在今年底前實現收支平衡。Grab目前估值超過160億美元，是東南亞最具價值的初創企業。據路透社早前報道，Grab的競爭對手Gojek，正與印尼電商巨頭Tokopedia就價值180億美元的合併交易深入談判，並有意在印度和美國兩地上市。

優步擬分拆Postmates送貨機器人

此外，科技媒體TechCrunch引述知情人士稱，召車軟件優步（Uber）在收購外賣巨頭Postmates後，正尋求將Postmates的送貨機器人部門PostMates X分拆，成為獨立公司Serve Robotics，現時正尋找投資者入股。PostMates X開發的送貨機器人已在洛杉磯、三藩市投入服務。知情人士稱，優步正在討論保留這家新公司約25％的股份。

（綜合報道）

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