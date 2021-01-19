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快意佳士拿雪鐵龍母企 合併後首交易日升逾7％

【明報專訊】汽車大廠快意佳士拿（Fiat Chrysler Automobiles ,FCA）與標致雪鐵龍（PSA）上周末完成合併，組成全球第四大汽車集團Stellantis後，昨日開始在巴黎及米蘭交易，午夜前股價升逾7%，並將於周二在紐約掛牌。Stellantis擁有充足資金，並致力向電動車轉型，試圖與規模更大的競爭對手豐田（Toyota）及福士（Volkswagen）抗衡。

全球第四大車廠 致力轉型電動車

FCA與PSA花了一年多時間才敲定這宗價值約520億美元的交易。2019年10月，兩家公司首次宣布合併計劃，以合組成為一家年銷量約800萬輛汽車的造車集團，覆蓋10多個品牌，包括來自FCA的快意（Fiat）、 瑪莎拉蒂（Maserati）和Jeep，以至來自PSA的標緻（Peugeot）、Citroen及歐寶（Opel）。董事長John Elkann在新公司首個交易日向意大利交易所（Borsa Italiana）的講話片段稱：「我們擁有規模、資源、多樣性和專業知識，可成功捕捉這運輸新時代的機遇。」

稱每年可節省468億

擔任Stellantis行政總裁的PSA前行政總裁Carlos Tavares表示，合併將在未來幾年為股東增加250億歐元（約2340億港元）的價值。他又預計，在不關閉任何工廠的情况下，每年可節省約50億歐元（約468億港元）成本。FCA與PSA在上周五收市時，總市值為394億歐元（約3687億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]

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