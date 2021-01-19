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美候任財長耶倫料棄弱美元 推翻特朗普要求貶值做法 美匯90.8水平靠穩

【明報專訊】美國候任總統拜登提名的下任財長耶倫（Janet Yellen），將在周二晚向美國國會作證。據了解聽證會準備工作官員稱，耶倫料將表明，美國不尋求以弱勢美元來獲取競爭優勢，重申由市場決定匯率的承諾，意味美國將重返不干預美元走勢立場，有別於現任總統特朗普經常呼籲美元貶值的做法。美匯指數昨晚在90.8水平靠穩。

昨天是馬丁路德金紀念日，美股休市。在拜登即將就任之際，市場憧憬更多經濟刺激措施將發揮作用，資金湧入金融及能源股。追蹤資金流向的監測機構EPFR的報告表示，在1月4日至10日當周，美股基金共吸引270億美元資金流入，其中金融股吸金21億美元、能源股吸金36億美元。

富裕投資者多認為美股存泡沫

不過網上證券買賣平台E*TRADE的調查顯示，持有100萬美元或以上資產的投資者，大多認為美股存在泡沫或接近出現泡沫。16%受訪者認為，美股已處於泡沫、46%認為美股有一些泡沫、29%認為市場接近泡沫狀態，僅9%認為離泡沫還遠。不過這些富裕投資者預期，美股首季仍會繼續攀升，毋須急於避險。

美1995年後開始減干預匯市

拜登的過渡團隊官員稱，曾任美國聯儲局主席的耶倫將向參議院金融委員會稱，美元和其他貨幣的價值「應由市場決定，市場會自行調整，以反映經濟變化，並推動全球經濟的調整」。耶倫料將表示，蓄意通過匯率來獲得貿易不公平優勢是不可接受的，「美國不會尋求通過貨幣貶值來獲得競爭優勢。我們也應反對其他國家這樣做」。

這也符合特朗普政府上台前的常態。知情官員表示，耶倫作證時將力求使用更精確的語言，以反映過去20年美國的長期貨幣政策。美國政府在1970至80年代常常評論美元價格，甚至會出手干預。不過自1995年以來，美國干預匯市的次數降至3次，分別是在1998年、2000年及2011年。

根斯勒料掌SEC 勢再收緊金融監管

知情官員稱，耶倫認為，定期評論美元價值沒什麼益處。這些官員表示，即將上任的其他內閣官員或白宮官員，都不會談論美元。自去年3月以來，聯儲局將利率降至接近零水平以來，美匯指數跌約一成。

此外，盛傳將獲拜登提名為美國證交會（SEC）主席的根斯勒（Gary Gensler），或會為華爾街帶來20年來最激進的行業規管。根斯勒有過大刀闊斧推動改革的往績。他在2009至13年執掌美國商品期貨交易委員會（CFTC）期間，力排眾議，重新制定了管理衍生品市場的法則。若SEC由他掌舵，預料他將加強對上市公司及金融業的監管和執法，與特朗普政府的寬鬆監管大相逕庭。

根斯勒出身美資大行高盛

根斯勒執掌CFTC期間，以激進的管理作風聞名，有時甚至與民主黨內官員發生衝突。法律界人士預期，根斯勒可能是自克林頓政府時期的Arthur Levitt以來，最激進、最主張規管的SEC主席。外界預期，SEC將重燃針對大型企業及華爾街大行加強執法的熱情。

哈佛大學法學院資本市場法教授Hal Scott稱，根斯勒與SEC歷任主席完全不同，他可能會做一些具爭議的事。具諷刺意味的是，根斯勒出身於高盛，而高盛的激進經營作風卻屢受抨擊。根斯勒30歲時成為高盛合伙人，在華爾街打拼18年後，進入美國財政部。在離開CFTC後，在麻省理工（MIT）商學院任教。

（華爾街日報）

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