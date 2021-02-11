中國去年GDP增2.3%勝預期 消費貢獻比率7年最低

明報記者 陳子凌

國家統計局局長寧吉喆表示，中國不單可能是全球唯一2020年GDP仍保持正增長的經濟體，亦首度突破100萬億元（人民幣，下同）。其中，最終消費支出佔GDP比例為54.3%，在三駕馬車中仍居首，但佔比是2013年以來最低。

事實上，消費復蘇的滯後是中國疫後經濟反彈的一大隱憂，而且前段時間內地疫情再反覆，影響2020年12月社會消費品零售總額按年升4.6%，較預期的增5.5%及11月的增5%為差，全年社會消費品零售總額更按年跌3.9%（詳見表）。

居民收入10年翻倍達標

另一方面，2020年全國居民人均可支配收入為32,189元，按年增2.1%，與GDP增幅基本相若，與2010年的10,046元比較，亦實現十八大提出全面建成小康社會的人均收入翻倍目標。然而，全年全國居民人均消費支出按年跌1.6%至21210元，為自2013年有披露以來首次錄按年跌幅，收入增而支出降，反映市民對經濟反彈信心未足而謹慎消費。

學者：今年需警惕復蘇不平衡問題

中原銀行首席經濟學家王軍亦表示，2021年中國經濟需警惕的問題，其中一點便是經濟復蘇不平衡，因為相對於投資和出口，消費整體始終疲弱乏力，仍未恢復到疫情前的正常值。

宏觀措施方面，澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，疫情期間的剌激經濟政策退出，將對2021年的經濟增長帶來逆周期壓力。雖然中央表明政策不會急轉彎，但由於今年沒有如往年提前下發地方債，實際上財政政策已經開始收斂。

摩根大通資產管理全球市場策略師朱超平則表示，當經濟回到正軌，財政政策會恢復更為中性的立場，但當房地產市場升溫，人行可能收緊總體流動性以遏制潛在的資產泡沫；地方政府債務水平也可能是政策收緊的考慮因素。