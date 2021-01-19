經濟

友邦推新產品 一套準則保各疾病

【明報專訊】友邦（1299）昨日公布推出醫療保險產品，以同一套賠償準則，保障各項疾病，包括未知疾病及受傷。賠償按手術、治療、嚴重住院及殘廢的嚴重程度，以及對生活影響為計分方式，計算可獲賠保額的百分比。若受保人被評估為極嚴重的情况，賠償最高為保額160%保額。

友邦表示，計劃會引入客觀因素評估賠償的嚴重程度，例如手術類別主要是依照自願醫保計劃的手術表評估。以45歲不吸煙男性，一年期續保，100萬元保額計算，每年保費約為8170元。友邦香港及澳門產品策劃部部門主管馮偉成表示，醫療產品為實報實銷，危疾針對特定病症，認為新產品可與兩者作為補充。

為2儲蓄保延繳保費寬限

友邦亦公布，將為所有合資格香港及澳門的個人客戶，團體保險客戶及其受保家屬，提供「免費疫苗副作用防護保障」，保障範圍包括新冠病毒疫苗。另外，該行亦自動為延期年金及另一隻投資成分保險產品客戶，自動提供延長失業延繳保費寬限，客戶在保費繳付期期間非自願性失業，保費繳付寬限期將會由31日延長至一年。

友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，為兩項長期儲蓄保險提供延繳保費寬限，是希望紓緩客戶短期的經濟壓力，客戶在疫情下的供款未見有特別問題。她又表示，由於疫情帶動醫療需求，該行第三季自願醫保保數目按年有增長。本港12月出現新一波疫情，她指該行設有電子平台，數碼化投保有助滿足客戶需求。

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