經濟

恒大斥資165億 提前償還2023年債券

【明報專訊】明言今年要減債1500億元的中國恒大（3333），公司昨公布已安排165.45億元（人民幣．下同）自有資金，擬在2月10日提前償還2023年到期的161億元可轉股債券本金及相應利息。集團資料顯示，自去年9月至今四個月，中國恒大已先後4次利用自有資金提前償還債務，累計償債逾477億元。

4度用自有資金償債 累計逾477億

在2020年9月內地明確收緊內房融資，並設立「三道紅線」政策後，一向是內房股「債王」的恒大不但踩盡三條紅線，更同時備受財困負面消息困擾。當時內地網上更突然流傳一份文件，指恒大向政府求救，指旗下恒大地產若未能完成借殼「回A」（Ａ股上市），或會無力償還1300億元戰略投資者債務。有關流言網上廣傳後，恒大的債券價格不斷下挫。

恒大最終確定回A不成，但獲得戰略投資者同意「債轉股」，並獲得深穗政府打救，接手部分戰略投資者的投資，成為恒大股東，令恒大的債務危機暫時解除。

恒大以往曾多次聲言減債，包括在提出回A戰略並獲得1300億元。資金後，2018年曾提出計劃在2020年底時淨負債率下降至70%，往後亦會維持在70%左右。惟因新能源汽車等業務的龐大投資，最終未能達標。集團其後在去年更新三年計劃，提出「高增長、控規模、降負債」的發展策略。當時主席許家印表示，預料2020年能減2000億元負債，至2022年每年再減約1500億元。而許氏提到的2020年全年合約銷售目標6500億元，內部目標衝8000億元，最終2020年只完成合約銷售7232.5億元，未突破內部目標。

對於今次提前還債，中國恒大指今次短期內安排183.52億元自有資金提前還本付息，對完成2021年有息負債下降1500億元的目標充滿信心。

相關字詞﹕三道紅線 回A 可轉股債券 恒大

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