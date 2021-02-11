快手最快下周一路演 年半最大IPO 料集資最多390億 大摩估值最高7600億

明報記者 馬迪帆

報道表示，快手昨日（18日）已開始小範圍路演，針對部分投資者做推介，本周公司內部將召開會議，正式釐定上市估值。報道稱，早前快手目標為估值500億美元，而根據投資者的初步反饋，估值有望再提升至600億美元。快手對路透社報道未有置評。

根據快手上周五（15日）上載聆訊後資料，截至去年9月底，快手應用程式（App）平均日活躍用戶達2.62億人，平均月活躍用戶達4.83億人，每名日活躍用戶日均使用時長達86分鐘，去年首9個月電商交易總額錄得2041億元（人民幣，下同）。期內公司收入錄407億元，按年增49%；期內經調整虧損錄72.4億元，去年同期賺18.4億元。期內直播收入佔總收入的62.2%；網上營銷佔32.8%；其他如電商、遊戲等佔5%。

大摩：具社區用戶黏性 日均使用時間超微信

大摩報告則表示，預料快手上市後估值將可達700億美元至970億美元（約為5460億至7566億港元）。該行認為，快手的社區用戶具黏性，日活用戶日均使用時長超過微信，僅次於抖音。該行認為，快手正加速變現其資源，預料至2023年，快手全年收入可達1010億元，其中電商收入可佔六成。報告續稱，快手約七成用戶來自內地三、四線城市，相信未來成長將可因此受惠。

不過，該行亦指出，快手與行業「一哥」抖音的競爭亦趨向白熱化。報告顯示，截至去年9月，兩平台有2.23億的重疊用戶，快手去年第三季度的30日新用戶留存率為24%，低於抖音、嗶哩嗶哩等視頻平台。根據報告，快手去年於內地科企中的網上廣告預測市佔率僅有3.1%（見圖1），用戶時長市佔率則有41%（見圖2）。

此外，本地其他新股方面，物管股宋都服務（9608）昨日首掛，跌36%。每手1萬股，每手帳蝕900元。

廣告營銷商麥迪衛康明掛牌 暗盤微升

今日廣告營銷商麥迪衛康（2159）將掛牌，昨日於各暗盤升10%至17%，於輝立報3.32元，升11%，每手帳賺256元。此外，半新股稻草熊（2125）首日飈八成後，昨日突潛水，全日跌30%，報7.53元。