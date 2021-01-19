史美倫料中概股回歸潮持續

稱內地撐起疫後全球增長

史美倫認為，在地緣政治風險下，香港成為連接中國內地與世界的門戶。同時內地經濟有望成為全球疫情後增長的動力，香港連接中國與亞洲、世界的角色愈來愈重要，香港市場需保持高透明度、穩健的法治制度、良好的企業管治等優勢，並時刻與時並進。

史美倫又表示，除政治因素外，香港已建立一套科技及生科的生態系統，產生「聚眾效應」，讓回流香港上市的中概股估值受惠。另外她更透露，曾有來自矽谷的人士形容，港交所成為納斯達克以外的選項。

但史美倫表示，目前香港市場由股票主導，建議市場需更多元化，應該發展更多衍生產品，讓投資者有足夠選擇。港交所擬推出更多元化的產品，如人民幣計價產品，推動商品通、債券通、人工智能等。

至於有人擔心企業只考慮回流中國上市，史美倫稱，更多企業選擇兩地同步上市。中國持續改革開放金融市場，中國在改革開放路上善於借助香港體制作為試點，香港往往能夠受惠。史美倫稱，如2000年代四大中資銀行來港上市，在解決內銀壞帳高企問題的同時，亦促進香港資本市場，形容中港是「共生關係」。