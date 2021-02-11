經濟

北水托高港股 淨流入230億再破紀錄 ATMX重新發力 小米先跌後漲逾2%

【明報專訊】北水今年持續大幅流入港股，港股通淨流入昨日首次突破200億元，錄得229.7億元，上周一創下的紀錄再被打破，成交額升至760億元，亦打破上周五的紀錄。月初至今，港股通累計淨流入1587億元，亦超過去年3月港股大跌後北水湧入撈貨時的紀錄。北水流入帶動恒指昨日逼近兩萬九關，分析指出A股氣氛熾熱連帶資金流入港股，港股長線受惠資金帶動，不過短線升至兩萬九或有回吐。

明報記者 歐陽偉昉

恒指昨日輕微低開100點，其後反覆向上，全日收報28,862點，上升1.01%或289點，國指收報11,462點，上升1.25%，主板成交2244億元。被美國制裁的股份續獲北水支持，中移動（0941）錄17.14億元淨流入，昨一度升至近50元，收市升4.46%，中海油（0883）錄12.16億元淨流入，昨升1.98%。

截至晚上11時半，恒指夜期報28,912點，高水49點。

新一輪中資科技股來港上市，帶動港交所（0388）破頂，收報482元升5.15%，北水淨流入僅次於騰訊，錄27.32億元。近期做好的內險股回吐，中國平安（2318）跌1.55%，一度破頂的友邦保險（1299）亦倒跌0.1%。

專家料二萬九回吐壓力增

北水支持下，港股年初至今上升近6%，第一上海首席策略師葉尚志表示，資金流入是港股上升最大推動力，不過須注意現水平短線技術超買比較嚴重，港股相對不再便宜或會減慢北水流入的速度，股市至兩萬九的回吐壓力上升，昨日港交所和騰訊（0700）沽空有所增加。

不過葉尚志指出，內地股市熾熱，加上監管部門收緊理財產品和房地產貸款，資金流向股市，內地近期多隻股市公募基金銷售理想，流向股市資金部分流入港股，因此港股長線可受惠資金市帶動上升。

科指亦在北水祝福下升穿9000點，昨升3.88%報9116點新高。騰訊錄得淨買入54.21億元，昨日再破頂收報657元，上升1.86%，小米（1810）早段曾下跌，全日錄23.05億元淨買入，支持股價在50天線企穩，上升2.05%，美團（3690）錄17.14億元淨買入，昨日上升5.66%，收報325元，接近11月的338元高位。

反壟斷影響小 資金追捧騰訊

雖然騰訊再破頂，不過葉尚志表示，市場認為騰訊業務多元化，創新能力較強，受反壟斷影響較小，資金選擇流入騰訊，並不代表整個科網股行業可再展新的升浪。監管當局仍在整頓平台經濟、網絡貸款，相關業務增長前景放慢，其他科網股現水平需注意回吐壓力。

相關字詞﹕小米 恒指 科指 美團 港交所 中海油 騰訊 中移動 北水

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