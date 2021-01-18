金銀走弱 避險宜選日圓瑞郎

明報記者 王俊騏

黃金去年跑贏不少資產類別，年度回報率升幅僅次於納指，踏入2021年升浪能否持續成焦點。世界黃金協會公布2021年黃金市場展望報告，相信在目前低息環境下，投資者會增加風險資產的投資，但仍有可能面對潛在的投資風險，包括各國政府預算赤字激增、通脹壓力上升、股票估值極高下可能出現回調，預料黃金仍會受到支持。而且受惠於經濟復蘇，黃金消費亦見改善，這在新興市場更為明顯。

各國政府預算赤字擴大帶來風險

世界黃金協會亦相信，極低的利率環境可能會導致股票價格及估值維持在極端水平，也代表市場會經歷較大的波動及大幅回調。不少投資者也擔心政府預算赤字擴大帶來潛在風險，加上低息環境和貨幣供應量增加，或對通脹構成壓力，而過去通脹環境中黃金表現會較好。另一利好因素為新興市場的經濟復蘇，將促進黃金消費，特別是內地經濟增長與黃金消費需求有正向關係，黃金需求或持續改善。央行需求也仍然存在，預料今年會持續買金作為外匯儲備的一部分，加上低利率環境，使黃金吸引力可以維持。

大行料今年白銀跑贏黃金

不過，大行料今年白銀可以看高一線。瑞銀財富管理估計，白銀將受惠經濟復蘇及工業需求回復，今年表現可望跑贏黃金。工業需求是白銀需求的主要來源，該行估計白銀有超過五成的工業需求，都是源自大陽能電池板相關產品，會受惠美國拜登新政府主張再生能源政策方向。惟隨着經濟逐步復蘇及聯儲局或逐步放慢買債步伐，該行料黃金下半年起會開始走弱，並料黃金將難以吸引ETF（交易所買賣基金）資金流入，使金價難以企穩在每盎司1900美元以上，料年底會回落到1800美元。

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁表示，黃金及白銀同樣受美元匯價影響，一旦美元轉強，金價會下跌同時拖累白銀價格走勢。即使今年全球經濟復蘇，可能只會令白銀價格跌幅減少。他續稱，在美元有機會轉強，還有疫苗大規模接種下避險情緒降溫，再加上美國10年期債息抽升，金銀價格都會受到拖累。就算是近期熱炒的新能源概念，似乎也未能帶動銀價上升，反映在相關概念股價格如火箭般上升的同時，白銀價格卻反覆回落，由此反映白銀價格受美元反彈的影響較大。他估計年內白銀高位為28美元，最低可見21.64美元。

盧楚仁：料白銀年內最低見21.64美元

盧楚仁認為，今年買日圓及瑞士法郎作用作避險會更為合適，指兩隻既是避險貨幣，並同樣是非美貨幣。若美元因避險因素上升時，日圓瑞士法郎也會跟升，如果美元下跌時兩者亦會跟其他非美貨幣一同向上。事實上，多家大行都估計，日圓兌每美元今年有可能衝破100大關，為近4年來首次。

只是近期日本疫情反覆，進一步擴大緊急狀態範圍及收緊入境旅客措施，使市場產生疑慮。再加上日本政府及央行，都正考慮加碼量化寬鬆（QE），以應付疫情對經濟衝擊，使日圓近期升幅稍為收窄，最新仍報約103.7水平。

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