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將軍澳廣場呎價重上1.7萬

【明報專訊】將軍澳日出康城全新盤LP10即將開售，令將軍澳再成市場焦點，同時刺激區內二手成交，指標屋苑之一將軍澳廣場，於本月首兩周已錄約7宗成交，本月平均成交呎價重上1.7萬元水平，代理料回升勢頭有望持續至農曆新年後。

明報記者 歐陽慧恩

香港置業市務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳廣場新近錄得3A座高層C室易手，屬3房間隔，實用約496方呎，原業主開價862萬元，放盤約1個月後，獲同區上車客「零議價」購入，實呎17379元，屬市價水平。原業主2007年以約298萬元購入，帳面獲利約564萬元或1.9倍。

莊續指出，農曆新年前雖屬傳統買賣淡季，但受一手市場氣氛帶動，同區多個屋苑成交亦見增加，預料短期內呎價可同步回升。

此外，多個屋苑做價亦錄新高；市場消息指出，九龍灣淘大花園Q座頂層戶，實用489方呎2房間隔、連381方呎天台，以802.8萬元沽出，實呎16417元，成交價創屋苑入伙34年以來新高。原業主2015年622萬元入市，帳面獲利180.8萬元或29%。

資料顯示，淘大花園對上最高價紀錄為R座中層2室，實用460方呎，2019年5月以793.5萬元售出，實呎17250元。

淘大頂層連天台戶803萬沽 屋苑新高

土地註冊處顯示，上水御林皇府辛頓徑雙號洋房，實用3003方呎，上月底以4600萬元成交，實呎15,318元，買家為CHIU CHI FUN，須支付15%辣稅，意味買家本身持有一個或以上物業；原業主2007年2802萬元入市，帳面獲利1798萬元或64%。

翻查資料，該買家去年11月起，先後最少3次購入御林皇府物業，先以4250萬元購入牛津徑單號洋房，實用3003方呎；較早前再以3780萬元購入牛津徑雙號洋房，實用3003方呎，連同最新購入的辛頓徑洋房，該名買家不足兩個月內已斥逾1.26億元，購入3個御林皇府單位，涉辣稅共1894.5萬元。

大手客逾億購御林皇府3伙 涉辣稅1894.5萬

九龍塘逸瓏亦錄二手成交，美聯區域營業董事張詠思表示，屋苑7座高層A室，實用1269方呎，4房1套間隔，連車位以4050萬元成交，當中車位價值250萬元。資料顯示，原業主2011年10月購入，當時以2969.9萬元不連車位購入；若撇除車位，單位成交價約3800萬元，原業主持貨約9年多帳面獲利約830萬元或28%。

另市場持續錄得業主移民沽貨個案。中原市務經理李子清指出，青衣美景花園10座高層G室，實用478方呎，2房間隔，原業主因移民以550萬元出售單位，實呎11506元，屬市價水平。原業主1982年以50.4萬元一手入市，帳面獲利499.6萬元，升值約10倍。

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