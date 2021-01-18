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本木處九龍核心區 攻小家庭客

【明報專訊】九龍核心地區新盤近年多來自重建項目，其中恒地（0012）旗下毗鄰港鐵佐敦站的本木，屬短期樓花項目，提供172個單位，主打1房單位，項目所有單位均特別設有專屬衣櫃，成為賣點之一。本木坐落德成街2號，環境旺中帶靜，加上對外交通便利，周邊配套完善，預料可吸納投資客及優皮一族入市。

明報記者 張允亭

攝影 賴俊傑

本木為單幢盤，樓高23層，全盤提供172伙，實用介乎233至752方呎，戶型涵蓋開放式至3房，當中主打1房共涉86伙，佔全盤單位總數約50%；另10伙屬連平台特色戶及8伙連天台特色戶。單位標準樓層每層10伙，設兩部升降機。項目關鍵日期為今年4月，亦即樓花期僅約3個月；本木去年底開售至今累沽約120伙，佔全盤單位總數約七成，銷情相當不俗。

項目坐北向南，大廈入口位於德成街。在建築物佈局方面，兩層地庫設有42個住客車位，地下為住宅入口大堂，1樓及2樓設有餐廳及會所設施，而2樓以上均為住宅單位。景觀方面，估計低層單位望毗鄰建築物。

全盤172伙 半數屬1房戶

發展商早前開放一個無改動交樓標準示範單位，以18樓A1室為藍本，實用面積350方呎，屬1房間隔。單位採用電子門鎖，鋪上複合木地板。門口左邊設有開放式廚房，附有上下兩組廚櫃及收納櫃，配備明火煮食爐、抽油煙機及雪櫃等家電。

客飯廳以長形開則，易佈置家具，採落地玻璃窗以便引入室外光線，並附設22方呎觀景露台。睡房採用趟門設計，可節省空間。房內同樣開則四正，設轉角窗，讓住戶享兩邊景觀。

可留意的是，項目所有單位均特別設有專屬衣櫃，透明的衣櫃門，配優質皮革材料作衣櫃層板，在內置的照明裝置照亮下，內裏間隔一覽無遺，方便住戶將飾物及衣物分門別類地收納整齊。

浴室位於睡房內，形成套房格局。浴室以白色為主調設計，配合燈光顯得潔淨明亮，亦附有圓形鏡櫃，為住戶提供足夠收納空間。另備有淋浴間及通風窗，加強室內空氣流通。

會所引入滑雪機

住戶如置身北海道

項目會所命名為本木‧館（Club Roppon），面積逾3000方呎，提供的設施包括靜讀間及健身室，並特別引入滑雪機，讓住戶體驗如置身北海道般的滑雪世界。

本木以地理位置為賣點之一，除距離港鐵佐敦站僅數分鐘步程外，食肆、超市就在樓下，盡享鬧市生活的快捷便利。事實上，該項目與車水馬龍的彌敦道僅一街之隔，但所在的內街位置就寧靜舒適，有數間特色食肆小店，休閒生活氣息濃郁。

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