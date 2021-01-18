李志成：樓股皆旺 陽春早現

回顧去年經濟受疫情所困，不過樓市在資金充裕、息口低企、剛需持續但房屋供應緊絀等利好因素支持下，全年樓價僅輕微調整，可見樓市「抗疫力」不容忽視。新年新氣象，1月樓股皆旺，恒指由年初開局半個月累計已升逾千點，重上28000點水平，香港作為國際金融中心地位未被動搖，勢將持續吸納資金湧港，不少資金料會流向保本增值潛力高的磚頭市場。市場氣氛回暖，發展商重拾推盤節奏，新盤戰一觸即發，市區兩大全新盤以吸引價錢登場，市場反應熱烈，積聚已久的購買力得以釋放，一手有望迎來「開門紅」。未來不少新盤料將魚貫登場，預期2021全年新盤銷售量可望較去年反彈一至兩成。

二手交投亦趨向活躍，不少買家有見市况升溫，均四出睇樓尋覓靚盤，爭取及早入市，當中尤以受惠「林鄭plan」可承做高成數按揭的600萬至1000萬元中小型單位備受買家青睞，減價盤更被極速消化，除此以外，較少放盤特色戶亦有價有市，可見買家入市信心增強，盤源罕有的特色單位不乏承接。豪宅亦是今年需密切留意的板塊，山頂文輝道地王效應下，大型豪宅新盤皆加緊部署，推出時勢將迅速成為市場焦點。

香港置業行政總裁

[李志成]