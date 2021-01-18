布少明：今年樓價料「小V彈」

個別樓市板塊前景方面，特別看好豪宅及中小型單位前景，首先談談前者。今年豪宅有望重新成為市場焦點，原因是大型豪宅新盤正魚貫登場，配合中港隨時恢復通關、「北水」加快「南調」，以及人民幣匯率節節回升，直接令國內的購買力升級等因素，相信向來供應矜罕的豪宅有望「量額齊升」，預料通關後的豪宅樓價更有望升約10%，跑贏大市。

至於受惠「新按保」措施，購買力仍有待釋放的1000萬元或以下中小型物業，向來是買家趨之若鶩的板塊，需求之熾熱毋須多言，加上「宅經濟」及在家工作盛行，相信持續推動港人追求更佳居住環境，變相刺激對此物業類別的需求。

另外，基於近日疫情放緩，發展商重新積極推盤，二手交投亦現漲勢，樓市似已提早出現「小陽春」。受惠未來經濟重啟及股市暢旺，相信全年新盤銷售量可反彈至1.8萬伙，按年上升約24%。至於新盤銷售金額料升至2420億元，按年升幅近五成，屆時將創出《一手銷售條例》後新高。預期二手交投今年可延續升勢，註冊量料將達到5萬宗，創9年新高；註冊金額則有望達到4200億元，按年升逾11%，並創11年新高。全年而言，一二手估計雙雙「量額齊升」。至於最多人關心的樓價升幅，在眾多利好因素「拱照」下，今年樓市將「送疫迎牛」展現新氣象，估計全年樓價將現「小V形反彈」，至少可升5%。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]