廖偉強：網絡世界用得其所

市場的投資資金主要落入股票或房地產市場，通常股票暢旺，房地產市場就會相對緩慢，當投資者在股票市場獲利之後，就會套現從而去考慮房地產市場的機會，對上的三年樓價確實沒有多少的上升空間，累積的升幅只有大約7%，主要的原因是這三年香港不斷受到不利因素的衝擊，樓價沒有回落，已經證明香港房地產的價值屹立不倒。

筆者相信今年樓市的熾熱氣氛會再次出現，主要是過去的不利因素已經漸漸減退，再加上這幾年積聚的購買力，以及目前低息環境及供應減少的情况之下，樓價應該可以再次高飛。

筆者從事地產代理行業，要食盡這個黃金機會，必須要進行行業的一些改革，新冠病毒全球大流行，已經改變了很多行業的運作及宣傳模式，地產代理相對是傳統的行業，但是在目前多變的世界，行業中如果沒有變化去配合市場，相信行業的競爭力會慢慢下降。

地產代理行業主要的支出是店舖的租金及人工，還有的是市場推廣及廣告費用；今天的網上媒體及資訊十分發達，能夠宣傳的方式及工具相當廣泛。在這個網絡的世界，如何能夠對症下藥才是真正的學問，如果投錯方向，就等於燒銀紙，資金就會石沉大海，反映不到價值。這個科技及網絡的世界，將會對個人及公司在事業上的發揮起着關鍵的作用，值得每個香港人重新學習。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]