陳永傑：今年樓價料升7%

去年新冠病毒肺炎疫情兇猛，世界經濟被打得遍體鱗傷，不但沒有幾多個國家的經濟有正增長，投資市場的樓市、股市、金市及油市波動不已。報跌的股市為數不少，例如英國、香港、澳洲、泰國等等，只有中國及美國等錄得升幅，去年3月受到疫情衝擊之時，全球股市出現狂插場面，對股市帶來不少震盪。

香港樓市去年錄得輕微升幅0.006%，橫行走勢，力保不失，在風雲變色的2020年，港樓穩守陣地。英國及美國樓市表現更突出，在疫境中分別錄得7%及6%（截至10月份數字）升幅，並能刷新歷史高紀錄，成績亮麗。

熱門投資市場之中，與物業同是實物的黃金表現可人，去年錄得24%強勁升幅，對比許多投資市場相對出色。更在8月份每盎司突破2000美元，不但破頂，更曾屢創歷史新高。去年實物資產在疫市中表現平穩，筆者預期今年本港住宅樓市會有更悅目的走勢，預計全年會有7%升幅。美國息口不僅在2023年底前未必能夠報升，更有聯儲局成員預料近零息的超低息狀態會加時至2024年，會對於供樓人士是一個喜訊，能夠以低按息償還按揭供款，繼續輕鬆。

還有住宅物業具有不少實用價值，包括自用、出租及長線投資，彈性比較大，吸引力比較高。去年黃金價格勁升24%，加上美元匯價下跌7%，對於物業等實物價格亦有幫助。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]