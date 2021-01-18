湯文亮：「還息不還本」免樓價大跌

我話答案是一個不受人注意的政策，叫「還息不還本」，如果現在銀行要客戶供連本帶息的分期，不少業主就沒有防守能力，原因是現在利息偏低，大約佔連本帶息的供款30%，如果沒有還息不還本，大部分業主每個月要多付70%供款，這將會令到不少業主陷入困境，唯一可以做就是賣樓，多人賣樓，樓價自然會下跌。不過，就算疫情過後，香港解封，這個還息不還本辦法最少要持續兩年，令大多數業主藉這段時間休養生息，否則的話，大家會發覺，疫情並沒有令樓價下跌，疫情過後，因為業主沒有能力供款而要賣樓，樓價反而會大跌。政府今次一定要送佛送到西，否則還息不還本的好意最後是功虧一簣。

銀行與客戶實質互惠互利

其實，這個還息不還本方法是銀行與客戶互惠互利，如果銀行要客戶本息歸還，銀行每年多了很多資金回收，銀行要放出那些資金亦有相當危險性，倒不如暫時不用客戶還本，待疫情過後，待大家休養生息完畢，屆時要客戶按分期本利歸還，不但容易收回貸款，更加不會被人話銀行是「好天遮」。

有人擔心，現在銀行的還息不還本可能不符合巴塞爾協議III（Basel III）的規定，我話唔擔心得咁多，在疫情下，世界各國有能力的都猛印銀紙來解燃眉之急，拜登未上任已經話發債萬九億美元，全球銀行如果可以關心到香港的還息不還本，這代表全世界已經逐步回復正常。當然，這個還息不還本計劃亦不可以永遠延長下去，但在疫情一完便立刻取消似乎不是明智之選，甚至浪費了政府救市的初心。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]