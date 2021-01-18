曾淵滄：美資沽小米 不必太慌張

【明報專訊】恒指繼續向上，不過，特朗普臨下台前仍然不斷為拜登製造麻煩，上星期又多了幾家中資企業被列為與軍方有關係而禁止美資投資這些企業，其中一家就是小米（1810），小米股價於上星期五也應聲急跌10%。早一陣子，中移動（0941）、中電信（0728）、中聯通（0762）全都面對過這樣的壓力，不過，在美資被逼沽售之後，就是北水南下買便宜貨之時，因此，小米股價走勢應該也會如此，大家不必太慌張。
上個星期，更大的新聞不是中移動等3家電訊公司股價大幅下跌及大幅反彈，而是盈富基金（2800）的管理人，美資的道富環球竟然違反管理盈富基金的條約，停止購買被美國禁購的恒指成分股中移動等，引起極大的反響，馬上有人說盈富基金應該炒掉道富環球，講這句話的人包括香港金管局的前總裁任志剛。也有人說金管局應該出手干預，因為盈富基金是當年金管局成立的，金管局有不可推卸的責任，結果，數天之後，道富環球極速轉軚，又恢復投資受美國制裁的股份，但是，經過這一次的事件，相信中國中央政府遲早會為此事立法，規定任何管理中國內地或香港資金的基金經理不得聽命於外國政府，否則，不但即刻炒魷，還得賠償甚至負上刑責，理由很簡單，因為這些基金經理管理的是香港資金，不是美國資金，實在不應該受美國政府管制，不但基金經理如此，相信指數編制公司也如此。
中央或立法 禁基金聽命外國政府
特朗普的任期還有最後3天，也不知道他會繼續玩什麼花樣，無論如何，投資者最需要的是冷靜地面對，千萬不要慌張，任何人在中移動、中電信及中聯通股價急跌那一天認為應該不吃眼前虧而拋售，結果都是後悔。
過去一星期，恒指表現不錯，股王騰訊（0700）再創歷史新高，投資者暫時把中央政府要對付科網企業壟斷一事放在一邊，或者，投資者比較了騰訊與阿里（9988）後認為阿里面對的壓力可能比騰訊大，因此有人決定換馬，沽阿里買騰訊。
要恒指升，舊經濟股中也得跑出幾隻，才足以推動恒指急速回升，現在，市場已經預先在炒香港與內地免隔離通關，因此，友邦（1299）、銀娛（0027）這兩家相當依賴內地客的股份都炒起，友邦更榮升紅底股。
自從中共中央經濟工作會議召開後，多隻二線的科技股炒起，二線的好處是暫時看不出會被中央列為壟斷企業，不會受到打壓，相反會受到保護，這些炒起的股包括建滔積層板（1888）、華虹半導體（1347）、中興（0763）、中芯（0981），不過其中一部分正面對特朗普的打壓，還得等拜登上台，看拜登如何處理特朗普的打壓令，而且還需要耐心地等，因為拜登上台初期，要做的事太多，這些事不是急事，未必會馬上做。