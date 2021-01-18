曾淵滄：美資沽小米 不必太慌張

上個星期，更大的新聞不是中移動等3家電訊公司股價大幅下跌及大幅反彈，而是盈富基金（2800）的管理人，美資的道富環球竟然違反管理盈富基金的條約，停止購買被美國禁購的恒指成分股中移動等，引起極大的反響，馬上有人說盈富基金應該炒掉道富環球，講這句話的人包括香港金管局的前總裁任志剛。也有人說金管局應該出手干預，因為盈富基金是當年金管局成立的，金管局有不可推卸的責任，結果，數天之後，道富環球極速轉軚，又恢復投資受美國制裁的股份，但是，經過這一次的事件，相信中國中央政府遲早會為此事立法，規定任何管理中國內地或香港資金的基金經理不得聽命於外國政府，否則，不但即刻炒魷，還得賠償甚至負上刑責，理由很簡單，因為這些基金經理管理的是香港資金，不是美國資金，實在不應該受美國政府管制，不但基金經理如此，相信指數編制公司也如此。

中央或立法 禁基金聽命外國政府

特朗普的任期還有最後3天，也不知道他會繼續玩什麼花樣，無論如何，投資者最需要的是冷靜地面對，千萬不要慌張，任何人在中移動、中電信及中聯通股價急跌那一天認為應該不吃眼前虧而拋售，結果都是後悔。

過去一星期，恒指表現不錯，股王騰訊（0700）再創歷史新高，投資者暫時把中央政府要對付科網企業壟斷一事放在一邊，或者，投資者比較了騰訊與阿里（9988）後認為阿里面對的壓力可能比騰訊大，因此有人決定換馬，沽阿里買騰訊。

要恒指升，舊經濟股中也得跑出幾隻，才足以推動恒指急速回升，現在，市場已經預先在炒香港與內地免隔離通關，因此，友邦（1299）、銀娛（0027）這兩家相當依賴內地客的股份都炒起，友邦更榮升紅底股。

自從中共中央經濟工作會議召開後，多隻二線的科技股炒起，二線的好處是暫時看不出會被中央列為壟斷企業，不會受到打壓，相反會受到保護，這些炒起的股包括建滔積層板（1888）、華虹半導體（1347）、中興（0763）、中芯（0981），不過其中一部分正面對特朗普的打壓，還得等拜登上台，看拜登如何處理特朗普的打壓令，而且還需要耐心地等，因為拜登上台初期，要做的事太多，這些事不是急事，未必會馬上做。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]