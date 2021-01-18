王弼：美匯若見底 美股有燶味

不過如果以年初計，只兩周時間，XOM共升15%，上周五的跌幅，只是把周四的升幅回吐掉而已。我們要問，XOM不是Tesla（TSLA），沒有高科技概念，只是舊電池，為何年初至今升幅竟然媲美TSLA？原來股價低殘的石油股被收了政府救濟支票的Robinhooder睇中，不問價的落鑊炒，甚至出現類似去年9月科網股的狂潮，不少資金衝入石油股的期權市場開Call，莊家被迫買入正股對冲，令股價進一步上升。

可能莊家也覺得被Robinhooder屈機不是辦法，不能一味的掃入正股，但上周五正正是期權結算日，價內Call收市後就要賠錢，怎辦？結果，一個XOM被證監調查的新聞，在上周五開市前被送出，令各類石油股份大跌，許多價內Call頓成價外廢紙，時間上真巧合！

期權結算日爆估值醜聞 何其巧合

同一時間，拜登計劃推出的1.9萬億美元托市方案，也被高盛潑冷水，成件事有濃厚趁好消息出貨的味道，疫苗在社區注射的進度又有阻滯，近幾日市場焦點像重回疫情數字，連中國最近感染人數也上升，西媒也大肆報道，更說影響投資氣氛，本欄早前一路建議讀者要留意的再膨脹交易（Reflation Trade），有機會要歇一歇。

至於科技股，會否因市場焦點重投疫情而受惠？今次科技股也面對逆風，包括社交媒體如facebook（fb）、Twitter（TWTR）等因太多言論封殺令用戶反感，紛紛出走，就算還留下來，也可能會杯葛他們的廣告商，這種傷害難以逆轉。

牛市末段 三四線股份水鬼升城隍

另外，串流平台Spotify（SPOT）上周五股價大跌6.6%，多數傳媒報道歸咎於花旗調低評級，更可能是由於蘋果（AAPL）撈過界加強Podcast競爭力所致。其實具指標的FAANG股價自去年第三季起就乏善足陳，現在領軍撐起大市的是TSLA、SPOT等新貴，繼續炒落去，就輪到再次一級的股份撐起大市，有一點像以前港股，牛市末段必然是三四線股份水鬼升城隍。投資者應留意美匯走勢，目前力保90關鍵位不破，如果繼續彈升，美股有機會來個大調整。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]