經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：中策獲鄭家入股 想像空間較富通大

【明報專訊】上周，友邦保險（1299）和中國平安（2318）股價齊齊破了新高，晉身紅底股行列，由此可見，在金融股當中，倒霉的只是銀行股，保險業卻是一枝獨秀，依然是被市場搶奪的對象。

除此之外，李嘉誠次子、「小小超」李澤楷也很可能把未來旗艦押寶在保險業。他2013年，透過收購ING保險並成立富衛後，終於在去年底，正式加入董事局，在去年9月，彭博社曾經報道，富衛最快今年在香港上市，估計集資規模達30億美元，很可能李澤楷正式入主富衛，正與此事有關。

周大福系的掌舵人鄭家純也不甘後人，在2018年，旗下上市公司新創建（0659）作價215億元，向內地新三板公司同創九鼎收購富通保險全部股權，其後在去年，又以私人身分斥資2億元，入股另一家持有保險牌的上市公司中策集團（0235），同時中策也正在洽購一家保險公司。

相比之下，中策集團似乎更有發展空間，一來市值比較小，股價上升空間更多，二來富通的商業模式已成熟，未來的幻想空間已被填滿，難以快速變身成為現時流行的包容、開放、創新fintech平台。

三來富通由新創建持有，已注定是鄭氏家族的旗下一員，不容易引入新的juicy策略股東。事實上，以今日的市場大勢大比例持股已不流行，無論是保險股如眾安在線（6060）、科網股如阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690），都是沒有單一大股東了。

[周顯 投資二三事]

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