摩根大通亞洲：騰訊創新高 追CALL留意15125

如投資者追入好倉可留意騰訊購15125，行使價767.67元，實際槓桿約7.6倍，2021年5月3日到期；相反看淡可留意騰訊沽16798，行使價525.25元，實際槓桿約3倍，2022年4月29日到期。至於友邦，投資者仍傾向100元或以上做淡，上周五即市較多資金留意友邦PUT輪，如友邦沽18350，行使價78.78元，實際槓桿約8倍，2021年6月3日到期；看好可參考友邦購28572，行使價116.06元，實際槓桿約7倍，2021年7月5日到期。

(以上數據截至2021年1月15日)

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]