何啟聰：遭列黑名單失守30元 看淡小米沽21088

小米急跌，吸引資金部署好倉觀望反彈機會，看好可考慮小米認購證26334，行使價33.88元，2021年3月到期，實際槓桿約5.4倍。

憂慮跌勢持續，看淡或可留意小米認沽證21088，行使價26.68元，2021年6月到期，實際槓桿約3.1倍。

另外，小米窩輪的引伸波幅，因正股波動性增加而抽升，若及後引伸回落，或會對輪價構成負面影響，投資者或可轉為留意牛熊證以免除引伸考慮。看好可考慮小米牛證53467，收回價27.5元，行使價27.1元，槓桿比率約9.8倍。相反看淡或可留意小米熊證56931，收回價36元，行使價36.4元，槓桿比率約3.8倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]