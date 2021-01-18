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劉思明：港股隱現2018年初走險影子

【明報專訊】2021年只過了半個月，港股已相當精彩，資金持續湧入，成交大增，百億市值股份也直線式上升，但市場輪動及勢如破竹背後，有走險迹象，有 2018 年初影子，即使大環境不同，也應提高警覺。

過去半個月，資金繼續於新經濟的新能源、科網、生物科技，以及炒經濟復蘇的金屬礦石、原材料、重機械、航運等去年熱炒的主題輪動，但出現「揀無可揀」情况，連無人問津的中資金融、基建、石油煤炭也受到追捧，而消息股的飈升，更見盲目跟風炒作。但資金又非亂石投林，同一主題股份表現的差異可以很大，強弱勢有別。

另一警號，今年1月效應於去年底提早來臨、年初成交大增，以及低迷的中資金融、電訊、基建、石油股等領漲，與2018年開局相似。

恒指上周升695點或 2.50%，收報28573點，連升3周，延續去年底升勢。交投熾熱，今年以來，除了首個交易日，大市成交維持約2000億元或以上，上周日均成交2234億元，高於60天平均四成。

2017年12月，恒指調整後回穩拉升，直到2018年1月創歷史新高後急轉直下；資金於2018年1月初加快流入，每日成交由1月上半個月的高於60天平均約兩成多，增加至1月下半個月高於60平均約五成；港股通淨流入亦加快。

低迷中資股領漲 似2018年開局

受惠港股交投轉旺，港交所（0388）在2018年1月23日升至306元最高位，較2017年11月最高位257.6元高出19%。港交所上周升至471.6元，較2020年11月最高位398.4元高出18%。

此外，年初提到要留意美匯走勢，倘若美匯延續跌勢，將有利新興市場以至港股表現；不過，年初以來，美匯跌勢喘定反彈，雖然無礙新興市場股市向好，MSCI新興市場指數升破2007年高位繼續攀升，但設局有變，值得留神。短線而言，港股表現一般，上周升勢集中大型股。恒生大型股指數上周升2.82%，中型股、小型股指數卻跌0.55%、1.09%。更全面反映港股的恒生綜合指數，正向2018年高位推進，尚未突破。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率29比71，跌逾3%佔下跌一成半；大市普遍未能跟隨恒指先跌後回升。全周升跌比52比48。大市經過去年底至今年初連續9日（交易日）升多跌少，近7日有4日跌多升少，市况轉為反覆略淡。行業的上周表現分歧擴大，本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成半多的升幅超過3%，有兩成多的跌幅超過2%；電訊、農業及水務上周升5%、6%，科技器材升近半成，中資金融、家品及零售升4%。下跌行業中，熱炒的環保及新能源、食物飲品、金屬及礦石都明顯回吐，上周跌3%至6%不等。

投資者要控制風險非估頂

但要強調，不是說港股要見頂大跌，誰知？當前港股強勢未見逆轉，而大環境與2018年不同，現有疫情嚴峻，流動性充裕，收水無期；當前的不穩因素，或只造成大波動，但不代表見頂，作為投資者是要控制風險，不是估頂。短線中資金融、電訊、基建料仍當炒；去年10月提到，中資金融股內銀、內銀的招行（3968）、太保（2601）領漲，今年迄今或上周表現在同業中居前，今年已累升逾兩成。由此可見，資金依然重強輕弱，後市資金繼續追逐強勢，這還好，反而強勢的停滯不前、落後的冒起，升勢更近尾聲。

短線若想避開熱炒行業，可以留意中國中藥(0570)，該股早前上試4元受阻，回調於20天線已有承接，後市仍有望挑戰阻力。止蝕位放於20天線約3.7元。

[劉思明 數據尋寶]

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