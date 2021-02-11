金子：大行升目標價 港交所購16266

根據法巴資料，牛證的重貨區集中在27600點至27699點，熊證的重貨區集中在28800點至28899點。標普道瓊斯指數公司表示，將根據美國總統特朗普的禁令將多家中國上市公司剔出指數。市場預期該類公司會轉移至香港上市。大行瑞信發表研究報告表示，新經濟企業來港上市的數目增加，促進香港市場的交投。瑞信上調港交所（0388）目標價升至525元，重申「優於大市」評級。瑞信表示，在互聯互通的北向、南向的日均成交額亦分別按年增長1.19倍和1.25倍。

另一方面，去年以互聯互通交易的最活躍股份，反映了投資者對新經濟公司的明顯偏好，當中包括健康護理、科技企業等。再者中美關係緊張下，中概股回流香港第二上市的趨勢正在增加。技術上，港交所股價一直企穩10天、20天及50天線，投資者對港交所前景有信心，可以貼近10天線（451元）吸納其購證16266。

[金子 窩輪攻略]